La jornada de Axel Kicillof este viernes comenzará en el Pasaje Dardo Rocha, donde encabezará el acto de entrega de escrituras destinadas a 400 familias platenses que accedieron al programa de regularización dominial impulsado por la Provincia.

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Luego, el Gobernador se trasladará al Complejo de Niñez Abasto para inaugurar el primer módulo de alojamiento y el nuevo edificio de enfermería del establecimiento.

La obra está destinada a adolescentes y jóvenes que cumplen condenas y y demandó una inversión de $15.394 millones. Los restantes módulos se inaugurarán en septiembre y diciembre de este año, y en marzo y junio de 2027.

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Se prevé que durante la jornada kicillof vuelva a lanzar críticas contra el Presidente Javier Milei.

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