La presidenta del Instituto Cultural de la Provincia y primera candidata al Senado Bonaerense de UxP, Florencia Saintout, votó este mediodía en la EP N°67/ES N°57, ubicada en la calle 144 e/ 11 y 454 de la localidad de Gorina en la ciudad de La Plata, y tras sufragar dialogó con la prensa y explicó por qué esta elección es “bisagra” para el peronismo.

“Es bisagra porque la verdad es que en el caso nuestro, nos enfrentamos a unas fuerzas políticas que directamente son antidemocráticas y esto me parece que es fundamental, ¿no? Eso no ha pasado en estos 40 años en la fuerza política, bueno, no sé los límites de la Veda pero esto, como es público que defienden la dictadura para empezar”, aclaró.

Y en esa línea continuó: “Ponen en discusión cuestiones que nuestra sociedad ya había resuelto con dolor, con debate, con inteligencia, con mucha lucha, como por ejemplo de volver a decir que acabó una guerra, ¿no? Entonces creo que son bisagra por esto, porque están quienes defienden la democracia y quienes ya no creen en la democracia y vienen a atacarla”.

“La verdad hemos hecho una campaña, quiero agradecerles a todos los militantes, de todas las fuerzas políticas porque Argentina y particularmente la Ciudad de la Plata tienen este capital común, este acervo común que es una militancia que deja un día como hoy, deja a su familia y amigos para poder defender una elección, eso es algo que no es común en la gran mayoría de los países así que hay que ponerlo en valor”, valoró la candidata platense.

Consultada por su agenda después de votar, la exdecana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP contó que almorzará con su familia y que” los resultados los voy a acompañar a Axel al Búnker de Unión por la Patria y acá los esperaremos en 54 y estamos con muchas expectativas”. “El objetivo, por supuesto, es ganar para poder gobernar. Sabemos que Unión por la Patria garantiza un piso de base para la construcción de un país, de una provincia, de una ciudad donde entremos todos y todas, y donde los derechos básicos estén garantizados”, puntualizó.

“Así que esa es nuestra expectativa, hemos trabajado mucho para eso, tenemos grandes candidatos, y ya me estaré pasando un límite de la veda”, aclaró y cerró: “Queremos gobernar, sabemos cómo hay que hacerlo, queremos transformar, en nuestro caso, esta ciudad, y nuestra expectativa es ganar, es una elección donde eso es posible”.