El Municipio de La Plata llevó adelante la segunda edición de la Semana de la Música, una propuesta que se desarrolló del 14 al 22 de noviembre con espectáculos de artistas nacionales y locales, festivales y actividades culturales en distintos espacios de la ciudad.

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La iniciativa, impulsada por la gestión del Intendente Julio Alak, reunió a más de 220 mil personas y una amplia variedad de géneros y expresiones musicales, con propuestas destinadas a públicos de distintas edades y la participación de reconocidos intérpretes y talentos emergentes.

La programación comenzó en las escalinatas de la Catedral con Traigo un pueblo en mi voz, un homenaje a Mercedes Sosa que contó con las actuaciones de Nahuel Pennisi, Maggie Cullen, Ligia Piro, Chango Spasiuk, Emiliano Brancciari y Milena Salamanca, bajo la dirección de Popi Spatocco.

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Las actividades continuaron en el Camping Municipal con Posta Querandíes – Tradición e Identidad, una jornada dedicada al folclore que reunió a artistas como Vislumbre del Esteko, Tomás Lipán, Antonio Tarragó Ros y Milena Salamanca, entre otros, además de propuestas de danza, una feria de artesanos y un patio de comidas típicas.

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