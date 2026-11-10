Un efectivo de la Policía bonaerense sufrió el robo de su chaleco antibalas en La Plata, cuando se preparaba para participar del operativo de seguridad dispuesto por la visita del papa León XIV a la Argentina. El ladrón rompió una de las ventanillas de su automóvil y escapó con el elemento reglamentario.

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Según informó el medio local La Plata 1, el episodio ocurrió el lunes, alrededor de las 20.30, en la zona de 39 entre 116 y 117. El damnificado, integrante de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL), había dejado estacionado su Volkswagen Fox negro mientras se preparaba para dirigirse a cumplir funciones.

Según la denuncia, el agente advirtió que había olvidado el quepí y las llaves de su vivienda, por lo que regresó al domicilio. Mientras estaba en el interior, escuchó que se activaba la alarma de su vehículo.

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Al salir, encontró destrozada la ventanilla trasera izquierda. Al revisar el automóvil, constató que le habían sustraído el chaleco antibalas perteneciente a la fuerza provincial.

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El robo quedó registrado por una cámara de seguridad de una vivienda cercana. En las imágenes se observa a un hombre que circulaba en bicicleta y que habría violentado el vehículo para llevarse el equipamiento policial.

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La denuncia fue radicada en la comisaría Segunda de La Plata y la investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 9. Los investigadores buscan identificar al sospechoso y recuperar el chaleco.

El elemento sustraído cuenta con un número de serie que permite identificarlo. Su circulación fuera del ámbito de la fuerza genera preocupación por el riesgo que representa que quede en manos de particulares.

Mientras continúa la búsqueda, los investigadores intentan determinar si el delincuente aprovechó la oportunidad al encontrar el vehículo estacionado o si sabía que en su interior había equipamiento policial.