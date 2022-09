Diego Castellani tiene 19 años, está a cargo la dirección técnica de fútbol en la Novena de Los Dragones de Villa Elisa y además es ayudante de campo de la Primera, que el domingo visitó a San Juan Bautista en la cancha del barrio de La Granja, por la zona C de la Liga Amateur Platense.

Durante el encuentro del fin de semana sufrió una situación de discriminación por parte de un jugador del equipo rival que lo insultó por un problema motriz que tiene en sus piernas y por el cual debe usar una órtesis. El hecho desató un escándalo y su equipo decidió retirar del campo de juego.

"A los 42 minutos del segundo tiempo mi equipo iba perdiendo 2 a 0 y en una jugada sobre la línea, en una acción de reflejo, creyendo que la pelota se había ido afuera, la toco con el pie, pero como el arbitraje entendió que aún la pelota estaba adentro recibo una tarjeta roja", explicó Diego.

"Por mi parte pedí disculpas y me retiré de la cancha, y ahí escuché a un jugador del otro club que me grita: 'Sacá la pata, rengo de mierda'. Me largué a llorar porque me sientó humillado", expresó el joven en diálogo con el medio local El Día de La Plata donde relató lo sucedido.

En ese momento el árbitro obersvó al joven llorando, quien le comentó sobre la agresión verbal. El juez argumentó que no escuchó el grito y que por eso no hubo sancionó. Pero, a modo de solidaridad, tras la acción discriminadora del futbolista de San Juan Bautista, decidió anular la tarjeta roja.

En tanto, el coordinador deportivo de Los Dragones tomó la decisión de retirar al equipo del campo. "La determinación fue para visibilizar la discriminación que se vive en la cancha. Es importante que no vuelvan a ocurrir estas formas de humillación a personas con discapacidades", destacó Diego.

Con la decisión, los puntos fueron cedidos automáticamente al club de La Granja. Al respecto, Diego reflexionó que "primero está lo humano y luego lo deportivo". Y cerró: "Lo único que espero es que el jugador que me humilló me pida disculpas . Todos cometemos errores pero es importante reparar el daño".