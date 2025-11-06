El festival de la Gastronomía, organizado por la Agencia de Coordinación Territorial Italia Argentina y diversas entidades adheridas al Corredor Productivo Turístico Cultural Italia Argentina, reunirá lo mejor de la cocina italiana en un espacio que será una gran celebración de la cultura, los sabores y las raíces italianas, se informó oficialmente.

El patio de comidas y artesanos abrirá sus puertas desde las 12.00 del sábado 8 de noviembre hasta las 23.30 , y el domingo desde las 12.00 hasta las 21.30.

Además, los shows en vivo -con música y bailes típicos italianos- comenzarán a las 16.30 y se extenderán hasta las 21.30, acompañados por talleres de cocina que tendrán lugar durante ambas jornadas.

Cronograma de espectáculos:



Sábado 8



16.45. Maitena Andrade (cantante soprano).

17.15. Mario Toscano (Maestro Filarmónica Italiana).

17.45. Maite Urbiztondo (ganadora del Festival de la Música italiana 2016 – Jurado 2025).

18.15. Grupo Calle 46 de Danza Contemporánea Asociación Sarmiento show “ Tintarella”. directora Laura Cucchetti.

18.45. Agustina Ferreyra, ganadora del Festival de la Música Italiana 2025.

19.15. Grupo Alpino.

19.45. Giorgio Luna presentará el show "Italia vive".

20.15. Grupo de Folclore Gioia d’ Italia.

20.45. Gabriela Cozzarin, Finalista del Festival de la Música Italiana 2025.

21.15. Grupo musical I cuggini.



Domingo 9



17.15 Odino Faccia.

17.45. Maite Urbiztondo.

18.15. Grupo Calle 46 Danza Contemporánea.

18.45. Agustina Ferreyra, ganadora del Festival de la Música Italiana 2025.

19.00 Grupo Danza DVM Staff Tema“ Due Patrie, un corazón”.

19.15. Gabriela Cozzarin.

19.30. Maitena Andrade (cantante soprano).

20.00 Mario Toscano (Maestro Italiano de la Filarmónica Italiana).

