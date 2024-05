En un violento episodio ocurrido en la Plaza Moreno de la ciudad de La Plata, Nicolás Benítez fue brutalmente agredido por delincuentes que le robaron su moto. El joven de 26 años ahora enfrenta un largo y costoso proceso de recuperación, que incluye la colocación de una plaqueta de titanio en su cráneo.

El asalto tuvo lugar hace varias semanas cuando dos delincuentes sorprendieron a Nicolás en la plaza fundacional de La Plata. Le abrieron la cabeza con la culata de un arma y se dieron a la fuga con su moto. Nicolás fue trasladado de urgencia al hospital San Roque de Gonnet, donde estuvo en terapia intensiva.



Tras ser sometido a una cirugía, la víctima fue dada de alta aunque ahora necesita una segunda intervención para colocarle una plaqueta de titanio y realizarle una cirugía maxilofacial. Nicolás ahora espera que IOMA autorice los estudios necesarios para avanzar con la cirugía de reparación.

Los investigadores informaron que las cámaras de seguridad de Plaza Moreno no proporcionan imágenes claras del ataque. "No puede ser que no haya una cámara que muestre la tremenda golpiza que recibió", comentó Sol, la hermana de Nicolás, en diálogo con el medio local 0221.com.ar.