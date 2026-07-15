Un chofer de una aplicación de viajes en moto fue víctima de un violento intento de robo en La Plata, cuando fue atacado por un grupo de jóvenes que intentó despojarlo de su rodado.

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El hecho ocurrió en la zona de 119 y 40. Al arribar al lugar indicado por la aplicación, el motociclista fue abordado por tres mujeres que intentaron apoderarse de su vehículo.

En medio del ataque, una de las sospechosas lo golpeó con un elemento contundente, mientras las otras dos intentaban concretar el robo de la moto.

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Sin embargo, el ataque no logró su objetivo. La agresora, una menor de edad de 15 años, fue retenida poco después por personal de seguridad en el Hospital Gutiérrez, adonde intervino la Policía tras ser alertada del episodio.

Durante un cacheo preventivo, los efectivos secuestraron entre las prendas de la adolescente una estaca de hierro, que habría sido utilizada durante la agresión. La víctima sufrió lesiones, aunque se encuentra fuera de peligro, según informó El Día.

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