La Plata: murió el periodista Hugo Cánepa, símbolo del hincha de Gimnasia y voz del mundo tripero
Tenía 74 años y atravesaba un delicado estado de salud. Fue parte de la Logia Tripera, integró Tribuna Gimnasista y tuvo un rol activo en la defensa del Bosque. Profundo pesar en el mundo mens sana.
El mundo de Gimnasia y Esgrima La Plata está de luto. Este lunes por la mañana murió el periodista e histórico hincha tripero, Hugo Cánepa, a los 74 años, tras atravesar un delicado estado de salud en las últimas semanas, según informó el diario El Día.
Cánepa fue un referente de la vida mens sana. Integró la reconocida Logia Tripera y formó parte del staff de Tribuna Gimnasista, el periódico fundado por Néstor Basile, junto a otros nombres vinculados al club.
Además de su rol en el periodismo partidario, tuvo una participación activa en una de las causas más sensibles para los hinchas: la defensa del predio del Bosque, histórico estadio de Gimnasia. Su compromiso lo convirtió en una figura muy querida dentro de la comunidad.
En redes sociales, la noticia generó una fuerte repercusión entre hinchas y allegados, que lo despidieron con mensajes cargados de emoción. “Los tablones del Bosque sentirán tu partida”, fue una de las frases que más se repitió.
Fuera del fútbol, Cánepa también tenía una fuerte identificación con la banda Callejeros. Tras la condena a sus integrantes por la Tragedia de Cromañón, encabezó junto a otros seguidores distintas actividades y movilizaciones en La Plata y la Ciudad de Buenos Aires en reclamo por su liberación.
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