El mundo de Gimnasia y Esgrima La Plata está de luto. Este lunes por la mañana murió el periodista e histórico hincha tripero, Hugo Cánepa, a los 74 años, tras atravesar un delicado estado de salud en las últimas semanas, según informó el diario El Día.

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Cánepa fue un referente de la vida mens sana. Integró la reconocida Logia Tripera y formó parte del staff de Tribuna Gimnasista, el periódico fundado por Néstor Basile, junto a otros nombres vinculados al club.

Cánepa, a la derecha con gorra y camiseta de Gimnasia, presente en el homenaje a Tribuna Gimnasiasta en 2023 / Prensa Gimnasia

Además de su rol en el periodismo partidario, tuvo una participación activa en una de las causas más sensibles para los hinchas: la defensa del predio del Bosque, histórico estadio de Gimnasia. Su compromiso lo convirtió en una figura muy querida dentro de la comunidad.

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Canepa en una de las reuniones en la Plaza San Martín.

En redes sociales, la noticia generó una fuerte repercusión entre hinchas y allegados, que lo despidieron con mensajes cargados de emoción. “Los tablones del Bosque sentirán tu partida”, fue una de las frases que más se repitió.

Fuera del fútbol, Cánepa también tenía una fuerte identificación con la banda Callejeros. Tras la condena a sus integrantes por la Tragedia de Cromañón, encabezó junto a otros seguidores distintas actividades y movilizaciones en La Plata y la Ciudad de Buenos Aires en reclamo por su liberación.

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