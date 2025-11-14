Una mujer de 33 años murió este jueves tras el violento choque entre dos motos en la localidad platense de Abasto, y la causa pasó de lesiones culposas a homicidio culposo. La víctima, identificada como María Belén Cardozo, había sido intervenida de urgencia en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero pero no logró sobrevivir a las heridas, confirmaron fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas.

El siniestro ocurrió en 523 y 211, cuando por motivos que aún se investigan colisionaron una Gilera Smash gris manejada por Cardozo y una Honda CG 150 Titan azul —sin patente colocada— conducida por Eloy Montenegro, de 20 años, quien viajaba junto a Antonio Gabriel Silva, también de 20.

Los tres jóvenes fueron asistidos por el SAME y trasladados al Hospital Alejandro Korn. Montenegro recibió el alta, Silva quedó internado en observación y Cardozo fue operada por una fractura de costilla con lesión pulmonar.

Con el fallecimiento confirmado este jueves, Montenegro quedó formalmente imputado por homicidio culposo.

La investigación quedó en manos de la UFI N°12 del Departamento Judicial La Plata, a cargo del fiscal Fernando Padovan, quien ordenó el trabajo de los peritos de la Morgue Judicial, el análisis de cámaras de seguridad de la zona y la incorporación de la historia clínica completa de la víctima.

