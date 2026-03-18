Llega una nueva edición del Festival de la Gastronomía Italiana con cocina en vivo, shows, degustaciones y mucho más. Tendrá lugar el segundo fin de semana de abril en La Plata, donde se esperan más de 25 mil personas.

Ads

Con entrada libre y gratuita, el evento se desarrollará en el Parque Alberti (25 y 38), un espacio ideal para vivir una experiencia al aire libre. El sábado 11 se extenderá desde las 12.00 hasta las 23.30, mientras que el domingo 12 las actividades comenzarán a las 12.00 y se prolongarán hasta las 21.30, se informó oficialmente.

Con más de 80 puestos de comida y 56 gastronómicos italianos, quienes se acerquen al corredor podrán disfrutar de una variedad de platos tradicionales y artesanales del norte, sur y el centro de Italia, en un paseo que combinará gastronomía, cultura, turismo y encuentro.

Ads

Ads