Finalizó la segunda etapa de la obra integral en avenida 60 entre 137 y 143 que incluyó readecuación hidráulica, reducción de la rambla central, pavimentación, modernización del alumbrado e implementación de “onda verde” para mejorar la circulación vehicular.

Los trabajos en esta zona de Los Hornos forman parte del Plan de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano y corresponden a la segunda etapa de una intervención que ya se concretó en el tramo entre 131 y 137 y que alcanzará el segmento entre las calles 146 y 167 en una tercera y última fase de ejecución.

La gestión municipal, que encabeza Julio Alak, incluyó el recambio de cañerías de desagüe pluvial, la instalación de nuevos sumideros para una mejor captación del agua, la readecuación de una alcantarilla para optimizar el sistema de drenaje en toda la zona, nueva pavimentación y la correspondiente demarcación horizontal.

Asimismo, contempló la reducción del ancho de la rambla central a 2,5 metros con el fin de incorporar un carril más de circulación de manera de contar con dos carriles por sentido y un carril adicional destinado al estacionamiento, y tareas de paisajismo y forestación en la rambla para mejorar el entorno urbano.

