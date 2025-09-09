Una mujer, de 38 años, regresaba a su domicilio en la noche del domingo (7 de septiembre) en moto, sin advertir que en la puerta de su casa en la localidad platense de El Retiro la aguardaba una emboscada.

Dos hombres la interceptaron, la derribaron del vehículo y buscaron arrebatarle la mochila que llevaba puesta, en medio de un forcejeo. En ese instante, su hijo de 13 años salió en su auxilio y se enfrentó a los agresores. El menor recibió un golpe en la cabeza con un trozo de fierro, acción que lo dejó desmayado.

En ese entonces, apareció en escena una segunda moto, con otros dos cómplices, que completaron el ataque y consumaron el robo.

Estos se encargaron de quitarle el rodado a la mujer que, con las pocas fuerzas que le quedaban, intentaba defender su patrimonio.

Según informó El Día, tras consumar el asalto, los ladrones escaparon rápidamente por calle 145 hacia 526 y luego continuaron en dirección a 143. La mujer logró retener la imagen de uno de ellos al que describió como un sujeto de mediana estatura cuyos rasgos faciales no pudo ver debido a que el sujeto tenía el rostro cubierto.

El caso fue caratulado como robo calificado y lesiones. La hipótesis que se maneja es que se

trató de un hecho planificado por un grupo de cuatro delincuentes que actuaron de manera

organizada.