El episodio ocurrió durante la madrugada de este lunes (13 de octubre) en una casa ubicada sobre la calle 517, entre 116 y 117 en la localidad de Ringuelet, La Plata.

Ads

Fabián Farías, de 42 años, tenía una orden de restricción perimetral vigente y aun así decidió entrar al domicilio de la mujer con un cuchillo en la mano.

Según relató la mujer, la intención de Farías era atacarla y por eso intervino su hijo de 16 años. El joven logró desarmar al agresor y lo apuñaló con su propio cuchillo.

Ads

Farías intentó escapar de la casa y cayó en la vía pública con una herida de arma blanca a la altura del pecho. Unos minutos después llegó al lugar el personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) y constató su deceso.

El adolescente fue aprehendido y puesto a disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial La Plata, pero la fiscal Sabrina Cladera determinó que no iba a pedirle ninguna medida restrictiva de la libertad, ya que, siendo imputable por la edad, en la causa quedó acreditado la legítima defensa. La madre del joven, en estado de shock, declaró ante la Policía que su hijo "solo quiso defenderla" y que el hombre había sido violento con ella en otras ocasiones.

Ads

Las tareas de la División Homicidios de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) permitieron secuestrar dos armas blancas en la escena: una cuchilla y un cuchillo, ambos ensangrentados.

Las fuentes judiciales, consultadas por El Día de La Plata, confirmaron que Farías contaba con numerosos antecedentes penales, entre ellos causas por tentativa de homicidio, abuso de armas, robo agravado, lesiones y otros episodios vinculados a violencia familiar.

Asimismo, registraba ingresos al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en las unidades de Lisandro Olmos, La Plata y Florencio Varela.

Ads

En agosto de 2025, había quedado consignada una causa en el Juzgado de Paz de Ensenada por violencia familiar. Los antecedentes de detenciones y procesamientos datan desde 2008 hasta 2020 por delitos contra la propiedad y ataques violentos.