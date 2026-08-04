El accidente en que se vio envuelto el móvil policial este lunes por la tarde quedó registrado por una cámara de seguridad.

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El patrullero, con dos agentes a bordo, protagonizó un violento despiste y espectacular vuelco en 160 y 78, a escasas cuadras de la “megatoma” de Los Hornos, en la capital bonaerense.

Aparte del hecho del accidente, hay tres detenidos y se secuestró una camioneta, que cargaba a dos motos sustraídas en la caja trasera.

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El hecho, que alcanzó a ser registrado por una cámara de seguridad, muestra como la Ford Ranger de la Policía Bonaerense pierde el control en la calzada de tierra cuando perseguía a la camioneta y cae a una zanja. Los ocupantes de la patrulla no sufrieron heridas de consideración, según informó El Día.

Tras el sorprendente vuelco, un grupo de vecinos que presenció la escena, se dirigió rápidamente a prestarle asistencia a los efectivos policiales que se encontraban dentro del habitáculo.

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