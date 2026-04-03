La comunidad católica de La Plata transita los días más sagrados del calendario litúrgico con una nutrida agenda de actividades. Como antesala de las celebraciones de Semana Santa, el arzobispo local, Gustavo Carrara, encabezó la Misa Crismal en la Catedral, acompañado por obispos auxiliares, sacerdotes y una importante cantidad de fieles.

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Durante la ceremonia, los integrantes del clero renovaron sus promesas sacerdotales en un clima de profunda comunión. En su homilía, Carrara remarcó que el sacerdocio “es un don recibido por gracia” y subrayó que la unción con el Santo Crisma implica un compromiso de servicio hacia el Pueblo de Dios.

En ese marco, la actividad central de este Viernes Santo será el tradicional Vía Crucis por la Paz, organizado por la comunidad de la Basílica Sagrado Corazón. La propuesta busca llevar el mensaje de fe a las calles, en un contexto global atravesado por conflictos, promoviendo un espacio de oración colectiva.

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El punto de encuentro será la Basílica de San Ponciano (calle 5 y 48), desde donde la columna partirá a las 19 horas. El recorrido avanzará por el centro de la ciudad hasta la Catedral de La Plata, frente a Plaza Moreno, uniendo dos de los templos más emblemáticos de la capital bonaerense.

Para el cierre, los organizadores invitaron a los participantes a llevar una vela y una intención personal. La imagen de las luces encendidas acompañará las oraciones por la paz, en un gesto que busca transformar la procesión en un testimonio colectivo de fe y unidad.

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