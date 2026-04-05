La Plata celebra la Pascua con una jornada central en la Catedral, donde los fieles participan de las misas programadas a las 10, 18 y 20, incluyendo la Solemne Misa de Pascua de Resurrección a las 12.00, que marca el cierre del Triduo Pascual y la celebración de la resurrección de Jesucristo.

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Durante toda la Semana Santa, la Catedral ofreció múltiples celebraciones y rituales. El Domingo de Ramos incluyó la bendición de ramos y procesión presidida por el arzobispo Gustavo Carrara. El Jueves Santo se celebró la Misa de la Cena del Señor, seguida de adoración eucarística. El Viernes Santo tuvo lugar la visita de las siete iglesias, la Novena de la Divina Misericordia, la Celebración de la Pasión del Señor y el tradicional Vía Crucis por la paz. El Sábado Santo incluyó La Soledad de María y la Solemne Vigilia Pascual.

Además de las actividades en la Catedral, los fieles participaron en confesiones, adoraciones y rituales en distintos puntos de la ciudad, que permitieron vivir la Semana Santa de manera comunitaria y reflexiva. Vecinos destacaron la organización y el ambiente de encuentro que caracterizó estas jornadas.

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