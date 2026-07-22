La polémica que envuelve a Rosalía tras la final del Mundial 2026 llegó a la Legislatura bonaerense. El diputado provincial Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara baja, apuntó contra la cantante española con un duro mensaje en redes sociales.

Ads

"Gracias a Dios no me relaciono con ninguna persona que le guste la música de mierda que hace la gallega del orto esa que le dicen Rosalía", escribió el legislador en su cuenta de X, en referencia a la artista que quedó en el centro de las críticas luego de compartir un video de la influencer Mia Khalifa.

Gracias a Dios no me relaciono con ninguna persona que le guste la musica de mierda que hace la gallega del orto esa que le dicen rosalia — Agustín Romo (@agustinromm) July 21, 2026

La publicación fue interpretada por numerosos usuarios argentinos como una burla hacia el país y la Selección luego de la derrota ante España en la final del Mundial 2026. En el video compartido aparecía la expresión "perlas", un término que en España puede utilizarse de manera despectiva para referirse a alguien problemático, poco confiable o que se comporta mal.

Ads

Rosalía borró el posteo y pidió disculpas

Luego de la repercusión generada, Rosalía eliminó la publicación y decidió responder a las críticas con un mensaje dirigido a sus seguidores argentinos.

"Le di a compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdooonnnnn", escribió la cantante en una historia de Instagram junto a un emoji de la bandera argentina.

Ads

La artista explicó así que había compartido el contenido por la presencia de su canción La Perla en el video, pero aseguró que no había leído el mensaje que acompañaba la publicación.

"Rosalia"



Porque a días de su show en el país, se sumó a la campaña anti-Argentina compartiendo un video de Mia Khalifa: trató a los argentinos de "perlas", que en su país significa sinvergüenza, vago, caradura, problemático o delincuente. pic.twitter.com/J3odebLva7 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 21, 2026

Cómo devolver las entradas para los shows de Rosalía

Más allá de las disculpas, parte de sus seguidores argentinos comenzó a organizarse para cancelar la compra de entradas para los cuatro recitales que la cantante tiene previstos en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Las compras realizadas de manera online están alcanzadas por la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240), que contempla el denominado derecho de arrepentimiento para determinadas contrataciones a distancia.

Ads

Según la normativa, quienes hayan adquirido tickets por internet pueden solicitar la cancelación dentro del plazo establecido y recibir el reintegro del dinero mediante el mismo medio de pago utilizado.

En este caso, el pedido debe realizarse hasta 10 días corridos antes de la fecha elegida para el show.

Paso a paso para solicitar el reembolso

El trámite se realiza de forma digital mediante el servicio de atención al cliente del Movistar Arena.

Los usuarios que quieran iniciar la devolución deben:

Enviar un correo electrónico a [email protected] .

. Adjuntar el comprobante o confirmación de compra.

Incorporar las entradas digitales recibidas.

Sumar el comprobante de pago emitido por la ticketera.

Informar los datos del titular de la compra: nombre completo, DNI y código o número de orden.

Una vez recibida la documentación, comienza el proceso de devolución. El tiempo de acreditación dependerá de la entidad bancaria y del medio de pago utilizado.

Cuándo son los shows de Rosalía en Argentina

Rosalía llegará al país para presentar su álbum Lux con cuatro fechas previstas en el Movistar Arena: los días 1, 2, 4 y 6 de agosto.

La polémica, que comenzó en redes sociales tras la publicación vinculada a la final del Mundial, sumó ahora un capítulo político con la intervención de uno de los principales referentes bonaerenses de La Libertad Avanza.