A varios días de conocerse la denuncia por la desaparición de cerca de 50 mil dólares destinados al viaje de egresados, el paradero de la preceptora apuntada por las familias continúa siendo un misterio.

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La mujer, identificada con las iniciales S.S.F., era considerada hasta hace poco una persona de absoluta confianza para padres y alumnos. Sin embargo, todo cambió cuando comenzaron a surgir dudas sobre el dinero reunido durante meses para concretar el tradicional viaje a Bariloche y El Bolsón de 38 estudiantes de séptimo año.

Según indicaron allegados al caso, la frase que más indignación generó entre las familias habría sido una presunta confesión de la propia preceptora: “Me la patiné”, en referencia a los fondos desaparecidos.

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El dinero había sido reunido a través de rifas, ventas, eventos y aportes familiares realizados durante meses con el objetivo de garantizar el viaje de egresados de los estudiantes.

Las sospechas comenzaron cuando las fechas de salida empezaron a postergarse reiteradamente. En un principio se hablaba de problemas climáticos o inconvenientes con la empresa de turismo, pero con el correr de los días la preocupación creció hasta desembocar en la denuncia penal por presunta estafa.

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Tras hacerse público el caso, la preceptora pidió licencia médica, cerró sus redes sociales y desde entonces no volvió a aparecer públicamente. El abogado que representa a las familias, Federico Etcheún, intenta ahora reconstruir el destino de los fondos mientras entre los padres crece el temor de que el dinero ya haya sido completamente gastado.

En paralelo, comenzaron a circular distintas versiones sobre posibles deudas, juegos de azar e incluso la compra de un vehículo, aunque hasta el momento no existen confirmaciones oficiales sobre esos trascendidos.

En medio de la angustia y el enojo, apareció también un gesto solidario que llevó algo de alivio a los estudiantes. La aerolínea Flybondi decidió donar los pasajes aéreos para que los chicos puedan concretar al menos parte del viaje. Sin embargo, todavía resta resolver cómo afrontar gastos clave como alojamiento, comida y excursiones, que dependían del dinero desaparecido.