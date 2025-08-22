Independiente no podrá jugar como local en Avellaneda este domingo frente a Platense, por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. La medida fue determinada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, luego de los violentos incidentes ocurridos el miércoles en la Copa Sudamericana, cuando barras del Rojo se enfrentaron con hinchas de la Universidad de Chile.

Ads

"Independiente tiene el estadio suspendido, no va a jugar en su cancha el próximo partido", confirmó Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, en diálogo con Radio 10. El funcionario explicó que "el fiscal ya pidió la clausura" y que todavía faltan los peritajes en la tribuna donde se produjeron los hechos, donde incluso se encontraron manchas de sangre.

Puede interesarte

Alonso también remarcó la gravedad de lo sucedido: "Estamos preocupados por la situación de los detenidos y los heridos. Hay dos personas internadas, dos de ellas más graves, por los golpes que recibieron en sus cabezas. Les salvamos la vida en un hospital público". Según agregó, los barras de Independiente identificados como agresores serán acusados de intento de homicidio.

Ads

El partido entre Independiente y Platense estaba programado para el domingo a las 20.30 en el Libertadores de América, pero ahora el club deberá buscar un nuevo estadio o esperar la reprogramación del encuentro. Por el momento, ni la dirigencia del Rojo, ni la Liga Profesional se pronunciaron públicamente sobre la decisión que ya marca el primer revés deportivo tras los graves incidentes.

Puede interesarte

Ads