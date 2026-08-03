El Gobierno de la provincia de Buenos Aires reconoció que tuvo que reducir y discontinuar algunos programas públicos debido a la caída de recursos y al recorte de fondos nacionales, según explicó este lunes el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco.

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Durante la conferencia de prensa semanal en la Casa de Gobierno, el funcionario sostuvo que la menor disponibilidad presupuestaria obligó a revisar distintas políticas que habían sido impulsadas durante la primera gestión del gobernador Axel Kicillof.

Bianco señaló que la situación económica provincial está atravesada por la reducción de transferencias nacionales, la caída de la recaudación y los compromisos financieros que debe afrontar la Provincia.

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En ese contexto, explicó que una vez garantizados los gastos centrales —como salarios, paritarias, aguinaldos y obligaciones de deuda— quedan menos recursos disponibles para sostener programas vinculados a obra pública, producción, salud, educación y asistencia.

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Uno de los ejemplos que mencionó fue el programa Viajes de Egresados, una política que durante la primera gestión de Kicillof permitió que estudiantes bonaerenses pudieran realizar viajes de fin de curso financiados por la Provincia.

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Según Bianco, la iniciativa no solo tenía un objetivo educativo y social, sino también un impacto económico sobre los destinos turísticos bonaerenses, ya que permitía extender la temporada y generar actividad para hoteles, gastronómicos y prestadores turísticos.

"Era una política que reconocía el esfuerzo de los pibes y los premiaba, porque solamente uno de cada cuatro chicos en la provincia de Buenos Aires podía tener un viaje de egresados", explicó.

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Otro de los programas afectados fue la entrega de computadoras a estudiantes que finalizaban la escuela secundaria. El ministro indicó que actualmente la política continúa, aunque en una escala mucho menor y focalizada en sectores con mayores dificultades de acceso tecnológico, como escuelas rurales y especiales.

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"Lo seguimos haciendo ahora en poblaciones específicas, en una muchísima menor escala que lo hacíamos antes", detalló.

Bianco remarcó que la reducción de estas políticas no responde a un cambio de prioridades del gobernador, sino a la disminución de recursos disponibles desde la llegada de Javier Milei al Gobierno nacional.

"No cambió ni físicamente ni espiritualmente ni en sus convicciones. Lo que cambió es Milei, cambió el presidente", afirmó.

En contraposición, destacó que la Provincia decidió concentrar los recursos disponibles en programas considerados prioritarios, entre ellos el Servicio Alimentario Escolar (SAE), cuyo objetivo es mejorar las raciones de comida que reciben los estudiantes en las escuelas bonaerenses.