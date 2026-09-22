El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, avanza con la limpieza y saneamiento del Canal de Desagües Sur en el Municipio de Navarro.

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Los trabajos se desarrollan a lo largo de 4.500 metros y son realizados con excavadoras de brazo corto. Entre las tareas se incluye la limpieza del espejo de agua, el perfilado de talud, la remoción de embancamientos y sedimentación y el reacondicionamiento del terraplén, según se informó oficialmente.

Las labores forman parte del Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático, una estrategia integral destinada a fortalecer la prevención, la coordinación y la capacidad de respuesta frente a los fenómenos meteorológicos extremos que afectan cada vez con mayor frecuencia al territorio bonaerense, y, particularmente, un anticipo al fenómeno de El Niño, un evento con efectos de gran magnitud en toda la región.

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Vale destacar que las obras son ejecutadas bajo el esquema de horas máquina, que es una herramienta para ejecutar tareas de mantenimiento y adecuación de la infraestructura hidráulica en todo el territorio bonaerense.

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