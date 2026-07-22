La Legislatura bonaerense sancionó la Ley del Camino del Mar, una iniciativa que apunta a poner en valor el corredor de la Ruta Provincial 11 que une Miramar, Chapadmalal y Mar del Plata. El proyecto fue impulsado por el diputado provincial Germán Di Cesare y busca consolidar una estrategia de desarrollo para uno de los principales corredores turísticos de la costa atlántica.

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Al dar a conocer la aprobación de la norma, Di Cesare sostuvo que "el Camino del Mar es mucho más que un trayecto costero" y remarcó que se trata de "una política pública para fortalecer la identidad de este corredor y potenciar su enorme valor natural, cultural, turístico y productivo".

Según explicó el legislador, la nueva ley busca promover inversiones, acompañar a emprendedores y productores locales y generar nuevas oportunidades para las comunidades de toda la región.

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La propuesta pone el foco en el tramo de la Ruta Provincial 11 entre Miramar, Chapadmalal y Mar del Plata, un recorrido reconocido por sus paisajes costeros y su importancia para la actividad económica y turística.

En ese sentido, la iniciativa destaca que el Camino del Mar contribuirá a poner en valor uno de los paisajes más importantes de la provincia de Buenos Aires, fortaleciendo la identidad del corredor costero y consolidándolo como un atractivo turístico y productivo.

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Además, se plantea que los principales beneficiarios serán los vecinos, los emprendedores, los comercios locales, el sector turístico y productivo y las ciudades que integran la región, promoviendo un desarrollo articulado entre los distintos actores del territorio.

Di Cesare aseguró que la ley representa una apuesta al desarrollo de largo plazo, con el objetivo de generar más turismo, más producción, más trabajo y más desarrollo.

"En un contexto complejo para el turismo, necesitamos políticas que miren al futuro. El Camino del Mar es una apuesta al desarrollo, al empleo y al crecimiento de nuestra región", expresó el diputado provincial tras la sanción de la norma.

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La iniciativa fue presentada como una herramienta para fortalecer el corredor costero de la Ruta 11, potenciar su perfil turístico y productivo y acompañar el crecimiento de una zona estratégica del sudeste bonaerense.