La Provincia de Buenos Aires envió un contingente de brigadistas forestales y equipamiento especializado a Chubut para colaborar en el combate de los incendios que afectan distintas zonas de la Patagonia y mantienen en alerta a localidades, áreas productivas y parques nacionales.

El despliegue se realizó a partir de una solicitud formal de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y se encuadró dentro del Sistema Federal de Manejo del Fuego, ante la persistencia de múltiples focos activos y condiciones climáticas adversas en la región cordillerana.

La asistencia bonaerense quedó bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad de la Provincia, con aval del gobernador Axel Kicillof, y contempló el envío de 40 brigadistas especializados, entre ellos motosierristas, motobombistas, técnicos y personal de conducción, preparados para operar en zonas de difícil acceso y alto riesgo.

Brigadistas y equipamiento enviados desde la Provincia

Junto al recurso humano, Buenos Aires aportó una flota total de 17 unidades, integrada por:

14 camionetas (4×2 y 4×4) destinadas al transporte rápido de personal y tareas logísticas.

1 camión autobomba 4×4 URO, diseñado para operar en terrenos complejos.

2 vehículos UTV con kit forestal, claves para acceder a las denominadas "zonas rojas", donde no ingresan vehículos convencionales.

Además, el contingente fue equipado con motobombas, motosierras y equipos de protección ignífuga de última generación, esenciales para el trabajo en primera línea de fuego.

Según se informó oficialmente, los equipos bonaerenses concentran sus tareas en los focos que afectan el área de Puerto Patriada y el sector de Laguna Villarino, donde el comportamiento del fuego fue calificado como extremo por los técnicos en el terreno.

La palabra del ministro de Seguridad bonaerense

El ministro de Seguridad de la Provincia, Javier Alonso, destacó el operativo desplegado y remarcó el rol de la provincia de Buenos Aires ante la emergencia:

“Frente a la emergencia de incendios forestales en Chubut, y respondiendo a la solicitud de la Agencia Federal de Emergencias, el gobernador Axel Kicillof ordenó el despliegue inmediato de ayuda operativa. Enviamos 40 brigadistas especializados, autobombas 4×4 y vehículos tácticos para la primera línea de fuego. Recursos que ya se encuentran trabajando en las zonas afectadas”.

Y agregó:

“Cuando la Patria lo necesita, la Provincia de Buenos Aires responde con hechos”.

Emergencia regional y coordinación federal

El operativo desplegado por la Provincia de Buenos Aires se inscribe en una emergencia de alcance regional, con incendios que ya afectaron decenas de miles de hectáreas en distintas zonas de la Patagonia. La asistencia bonaerense respondió a un pedido formal de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), organismo nacional dependiente del Ministerio de Seguridad.

El despliegue adquiere relevancia en un escenario de tensión política entre el Gobierno nacional y la administración bonaerense, ya que fue Nación la que solicitó apoyo operativo a la Provincia para reforzar el combate del fuego en Chubut.

Cabe recordar que el gobierno de Javier Milei dispuso una transferencia de $100 millones destinada a los Bomberos Voluntarios, con el objetivo de fortalecer las tareas de contención de los incendios forestales en la Patagonia. La medida fue adoptada luego de reclamos de gobernadores del sur, que exigieron a la Casa Rosada respuestas concretas frente a los daños provocados por el avance del fuego.

La Agencia Federal de Emergencias, creada por el Decreto 225/2025, tiene como función centralizar y coordinar la respuesta estatal ante desastres naturales, articulando recursos nacionales y provinciales en situaciones críticas como incendios e inundaciones.