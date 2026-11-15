La Provincia de Buenos Aires fue designada Capital Mundial de la Salud Mental para el período 2026–2029 por la Federación Mundial de Salud Mental (WFMH). La distinción surge de la evaluación de la postulación y del Plan de Acción presentado por la Provincia y reconoce el proceso de transformación del sistema público bonaerense de salud mental y consumos problemáticos.

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La Federación es una organización internacional sin fines de lucro fundada en 1948 que mantiene relaciones oficiales con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y posee estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC).

Según destacaron desde el Ejecutivo bonaerense, la designación también “pone en valor que la transformación del sistema público bonaerense se inscribe en las perspectivas internacionales de reforma de la atención en salud mental, orientadas a mejorar la calidad de los cuidados, ampliar el acceso y fortalecer modelos de atención con base comunitaria. El reconocimiento destaca así no solo los avances alcanzados en la Provincia, sino también la relevancia de esta experiencia para otros procesos de transformación de los sistemas de salud mental”.

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Asimismo señalaron que el reconocimiento internacional llega “después de una transformación profunda del modelo de atención en la Provincia: cuando comenzó la gestión, solamente 11 hospitales generales provinciales contaban con capacidad para atender urgencias e internaciones por motivos de salud mental y consumos problemáticos; hoy, esa capacidad se extendió a los 100 hospitales generales provinciales”. Además, indicaron, “para hacerlo posible, se amplió en un 69,8% la cantidad de camas de internación en hospitales generales y se incorporaron más de 1.000 trabajadores y trabajadoras de salud mental en esos hospitales, además hay una fuerte política con el primer nivel de atención impulsando mesas de salud mental en los 135 municipios”.

“Este reconocimiento es una validación a un camino que venimos construyendo y, sobre todo, una responsabilidad para profundizarlo”, señaló el ministro de Salud Nicolás Kreplak. “La salud mental tiene que estar integrada al sistema de salud y no separada de él”, añadió el ministro al destacar el proceso de transformación impulsado por la Provincia.

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La transformación del sistema de salud mental bonaerense también se refleja en los cambios en la atención y el acompañamiento comunitario. Según cifras de la cartera de Salud bonaerense, entre 2020 y 2026, la Provincia pasó de 74 a 227 viviendas con apoyo, mientras que 743 personas son acompañadas actualmente en casas de la comunidad. Por primera vez, quienes fueron externados e integrados a la sociedad superan a quienes permanecen en sectores crónicos. Además, se redujeron un 70% las internaciones en áreas de larga estadía y se cerraron 28 de los 35 pabellones de los hospitales neuropsiquiátricos provinciales, reconvertidos en espacios educativos y culturales. El proceso estuvo acompañado por un incremento del 37,5% del personal destinado a estas políticas. También se amplió la red territorial, que actualmente cuenta con más de 200 dispositivos de salud mental y consumos problemáticos, 33 nuevos Centros Comunitarios y más de 2.000 trabajadores incorporados. El objetivo, según la Provincia, es superar un modelo centrado en la internación y garantizar que las personas puedan recibir atención y desarrollar sus proyectos de vida en sus propias comunidades.

La prevención, especialmente entre niños y jóvenes, es otro de los ejes de la política provincial. Mediante el programa “La Salud Mental es entre todas y todos”, se alcanzó a 635.000 estudiantes de 3.580 escuelas de los 135 municipios, a través de más de 79.000 encuentros. El 94% de los estudiantes encuestados manifestó que recomendaría los talleres, destinados a generar espacios de escucha, fortalecer vínculos y detectar situaciones que requieren acompañamiento. En 2026 también se creó el Consejo Joven de Participación e Incidencia en Políticas Públicas de Salud Mental, que incorpora las experiencias y propuestas de estudiantes secundarios y universitarios, centros de estudiantes y jóvenes de distintos programas. Por otra parte, se fortalecieron las acciones de prevención del suicidio: más de 4.500 trabajadores públicos recibieron formación para el abordaje de esta problemática en adolescencias y juventudes. También se elaboraron herramientas para equipos de salud y municipios, una guía clínica para urgencias, hospitales y atención primaria, y recomendaciones destinadas a los medios de comunicación para promover un tratamiento responsable.

La designación como Capital Mundial de la Salud Mental también permitirá fortalecer la cooperación internacional, promover instancias de formación y compartir experiencias con otros gobiernos e instituciones. Desde la Provincia aclararon que el reconocimiento no implica que la transformación esté concluida, sino que representa un impulso para profundizar las políticas implementadas.