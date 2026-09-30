La provincia de Buenos Aires tendrá un Mapa Digital de empresas con capacidad exportadora
Diputados convirtió en Ley la creación de una herramienta para sistematizar y actualizar la oferta exportable actual y potencial de las empresas radicadas en territorio bonaerense.
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires convirtió en Ley el proyecto que crea el Mapa Digital de la Oferta Exportable de la Provincia, una herramienta destinada a reunir y hacer pública información sobre las empresas bonaerenses con capacidad de participar del comercio exterior.
La iniciativa establece como objetivo sistematizar, actualizar y publicar de manera permanente la oferta exportable actual y potencial de las empresas radicadas en territorio bonaerense.
El proyecto busca contribuir así a la promoción de iniciativas y estrategias vinculadas al comercio exterior de las empresas de la Provincia.
La propuesta había sido enviada por la Cámara de Senadores y obtuvo sanción definitiva durante la quinta sesión ordinaria del 154° período legislativo de la Cámara de Diputados.
El Mapa Digital de la Oferta Exportable quedó incluido entre los proyectos que fueron convertidos en Ley durante la sesión.
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