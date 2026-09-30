La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires convirtió en Ley el proyecto que crea el Mapa Digital de la Oferta Exportable de la Provincia, una herramienta destinada a reunir y hacer pública información sobre las empresas bonaerenses con capacidad de participar del comercio exterior.

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La iniciativa establece como objetivo sistematizar, actualizar y publicar de manera permanente la oferta exportable actual y potencial de las empresas radicadas en territorio bonaerense.

#Ahora | 🏛 Se aprobó el proyecto que crea el mapa digital de la oferta exportable de la provincia de Buenos Aires.



➡ Es Ley pic.twitter.com/0wMl7yev0k — Diputados BA (@HCDiputadosBA) September 29, 2026

El proyecto busca contribuir así a la promoción de iniciativas y estrategias vinculadas al comercio exterior de las empresas de la Provincia.

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La propuesta había sido enviada por la Cámara de Senadores y obtuvo sanción definitiva durante la quinta sesión ordinaria del 154° período legislativo de la Cámara de Diputados.

El Mapa Digital de la Oferta Exportable quedó incluido entre los proyectos que fueron convertidos en Ley durante la sesión.

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