El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informó las medidas de seguridad y organización que regirán durante el Examen de Residencias Bonaerenses (ERES) 2026, que se llevará a cabo los próximos 18 y 19 de junio en las sedes de La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y Pergamino.

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Este año, más de 7 mil aspirantes competirán por acceder a los cupos de residencias que ofrece la Provincia en hospitales y centros de salud bonaerenses.

Entre las principales disposiciones, se estableció la prohibición total de dispositivos electrónicos dentro de las aulas. No se podrá ingresar con teléfonos celulares, relojes inteligentes, tablets, notebooks, auriculares ni ningún otro elemento con capacidad de comunicación o almacenamiento de información.

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Además, los postulantes deberán presentar DNI vigente o documentación oficial habilitante para acreditar su identidad al momento del ingreso.

Qué no se puede llevar

Según informó la cartera sanitaria, tampoco estará permitido ingresar con:

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Bebidas o alimentos.

Equipo de mate.

Gorras o capuchas.

Dispositivos electrónicos de cualquier tipo.

Quienes tengan cabello largo deberán concurrir con el pelo recogido y mantener visibles las orejas y las muñecas durante toda la evaluación.

Cómo será el operativo

Las pertenencias personales serán guardadas en bolsas precintadas entregadas por la organización y no podrán ser manipuladas durante el examen.

Cada participante recibirá una pulsera identificatoria con la asignación de un sector y una fila específica para rendir. Además, se distribuirán cuatro versiones diferentes del examen para evitar que aspirantes ubicados en puestos cercanos reciban el mismo cuestionario.

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Las salidas al baño estarán reguladas mediante un sistema de turnos y asignaciones aleatorias, mientras que en las sedes con mayor cantidad de participantes habrá monitoreo por cámaras.

También se recordó que las grillas deberán completarse exclusivamente con lapicera negra y que no estará permitido permanecer en pasillos o espacios comunes internos una vez realizado el ingreso.

Atención: pueden descalificar al aspirante

Desde el Ministerio de Salud advirtieron que cualquier intento de fraude, copia o utilización de tecnología no autorizada implicará la descalificación automática del examen.

Asimismo, recordaron que cada postulante deberá verificar previamente la sede y el horario asignados, ya que no se permitirá rendir en una fecha o lugar diferente al establecido.

Las autoridades señalaron que el objetivo de estas medidas es garantizar la transparencia y la igualdad de condiciones para todos los aspirantes que buscan ingresar al sistema de residencias de la provincia de Buenos Aires.

Más de 2.300 cupos disponibles

El sistema de residencias bonaerense ofrece este año más de 2.300 cupos en distintas especialidades y disciplinas. Los cargos son definidos anualmente por el Ministerio de Salud de acuerdo con las necesidades del sistema sanitario provincial.

Las residencias constituyen una formación de posgrado intensiva en servicio que combina estudio y trabajo en hospitales y centros de salud públicos, así como también en instituciones privadas que cuentan con convenio con la Provincia.

Quienes deseen consultar la oferta completa de cargos y especialidades disponibles pueden hacerlo a través de la página oficial del Ministerio de Salud bonaerense.