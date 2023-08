Este lunes se llevaron a cabo 61 allanamientos conjuntos y coordinados en 16 provincias de la República Argentina y 89 a nivel internacional, en el marco de la Operación Internacional Aliados por la Infancia, la primera acción internacional concebida y coordinada desde Argentina para combatir la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. La operación se realizó con el fin de desbaratar redes de transmisión y producción de material de abuso sexual infantil, que se encuentran operando en todo el mundo.



De acuerdo a lo que informaron desde el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, la investigación involucró objetivos ubicados en la provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Además, su alcance trascendió fronteras, extendiéndose a siete países: Brasil, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Paraguay y Puerto Rico.

En territorio bonaerense se trabajó sobre 14 objetivos. En los operativos se detuvieron a 3 personas y se secuestraron 8 notebooks, 7 PCs, 6 tablets, 40 celulares, 3 dispositivos electrónicos, más de 50 dispositivos de almacenamiento, consolas de videojuegos, 5 armas de fuego, municiones y 10 elementos no digitales. Además, en tres domicilios se asistió a un total de 10 niños/as convivientes. La acción fue coordinada por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming.

La operación surge como resultado del trabajo en conjunto llevado a cabo por las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el U.S. Department of Homeland Security de Estados Unidos y el Ministerio Público Fiscal de Ciudad de Buenos Aires, a través del Cuerpo de Investigaciones Judiciales. Se utilizó el sistema de investigación ICACCOPS que verifica el tráfico de material de abuso y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en plataformas de intercambio Peer to Peer, dentro del territorio argentino.