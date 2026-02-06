La Argentina alcanzó en 2025 un récord histórico en donación de órganos, al superar por primera vez los 20 donantes por millón de habitantes, y la provincia de Buenos Aires tuvo un rol decisivo en ese logro sanitario a nivel nacional.

Así lo señala el informe “La procuración de órganos como política de salud pública en red”, publicado recientemente en la Revista Salud Pública, la publicación científica del Ministerio de Salud bonaerense. El trabajo analiza el funcionamiento del sistema provincial de procuración y su impacto determinante en el crecimiento sostenido de los trasplantes en el país.

Según los datos del informe, entre 2019 y 2025 la provincia de Buenos Aires incrementó su aporte en 142 donantes, al pasar de 235 a 377 donantes anuales. En contraste, en el mismo período el resto del país registró una caída de 73 donantes.

En 2025, Buenos Aires aportó casi el 40% del total de donantes del país y superó incluso el promedio nacional, con 21,6 donantes por millón de habitantes, frente a una media argentina de 20,5.

Un sistema de salud que trabaja en red

El informe subraya que estos resultados no son producto de experiencias aisladas, sino de una estrategia sanitaria integral basada en el trabajo en red. El modelo bonaerense articula al Sistema de Emergencias Sanitarias, los hospitales públicos con unidades de terapia intensiva, el INCUCAI y el CUCAIBA, organismo provincial encargado de coordinar los procesos de donación y trasplante.

Un caso emblemático de este funcionamiento es el Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, que en 2025 aportó 100 donantes, lo que representa el 10,5% del total nacional y el 26,5% del provincial. Esa cifra superó incluso el récord mundial previo, que pertenecía al Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, en España.

El informe explica que este desempeño se apoya en una organización territorial planificada, que permite derivar a los pacientes que cumplen criterios de donación hacia hospitales estratégicos, garantizando la procuración y el trasplante en tiempos críticos.

Kreplak destacó el rol bonaerense

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, destacó el impacto del sistema provincial en el récord alcanzado y remarcó la importancia de la planificación estatal.

“La Provincia de Buenos Aires impulsó el récord histórico nacional de donación de órganos. Este avance no es casual: es el resultado de un sistema de salud que trabaja en red, articulando emergencias, terapias intensivas y el trabajo del CUCAIBA en todo el territorio”, afirmó el funcionario.

Kreplak también resaltó el caso del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, al señalar que “gracias a la red y al sistema de derivación y traslados bonaerense se alcanzó una cifra sin precedentes a nivel global”.

Más trasplantes y mayor equidad

La política de descentralización planificada de la procuración, impulsada por la Provincia, permitió fortalecer hospitales de distintas regiones sanitarias y garantizar que la posibilidad de donar órganos no dependa del lugar donde ocurre la atención ni del tamaño del establecimiento.

Gracias al aporte del sistema público bonaerense, en 2025 se realizaron alrededor de mil trasplantes a partir de donantes de la Provincia, beneficiando tanto a pacientes bonaerenses como a personas de otras jurisdicciones.

“El récord alcanzado reafirma que invertir en un sistema público fuerte, integrado y con capacidad de coordinación salva vidas”, concluye el informe, que presenta la experiencia bonaerense como un modelo de política sanitaria en red para todo el país.