El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires presentó “Eres Bonaerense”, el Examen de Residencias del Equipo de Salud Bonaerense que permitirá ingresar al sistema de residencias en hospitales y centros de salud públicos provinciales y municipales.

La inscripción será virtual durante marzo, mientras que el examen se tomará de manera presencial a mitad de año, en distintas sedes distribuidas en el territorio bonaerense.

El programa apunta a fortalecer el ingreso y la permanencia de profesionales en distintas disciplinas y especialidades, en función de las necesidades sanitarias de la Provincia. El concurso es público y abierto, y se realiza una vez por año.

Las residencias constituyen una formación de posgrado intensiva en servicio, que combina estudio y trabajo en efectores públicos de los distintos niveles de atención, así como también en establecimientos privados con convenio con la cartera sanitaria bonaerense.

Desde la Provincia señalaron que el ERES Bonaerense 2026 se enmarca en una política sanitaria destinada a formar profesionales con una mirada integral y con perspectiva de derechos, para dar respuesta a la complejidad de los problemas de salud de la población.

Cada año, el Ministerio define los cargos a concursar en residencias básicas, articuladas y posbásicas, de acuerdo a las necesidades sociosanitarias bonaerenses. El detalle de vacantes y especialidades será publicado según el cronograma oficial del concurso.

El ingreso se regirá por el Reglamento del ERES Bonaerense 2026 y el examen permitirá elaborar un orden de mérito para la adjudicación de cargos, según titulación, formación de base y vacantes disponibles.

Quienes deseen participar deberán completar la inscripción online y rendir el examen presencial. El concurso es compatible con la participación en residencias de otras jurisdicciones.

Para más información, los interesados pueden escribir a [email protected] o consultar el sitio oficial del Ministerio de Salud bonaerense en https://www.ms.gba.gov.ar/escuela/residencias/.