El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció este lunes un aumento salarial del 7% para los integrantes de las fuerzas de seguridad bonaerenses, que se aplicará de manera escalonada: un 5% con los haberes de julio y el 2% restante en agosto.

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La medida fue comunicada durante una conferencia de prensa encabezada por los ministros de Gobierno, Carlos Bianco, y de Economía, Pablo López, quien explicó que el incremento se otorgará en las mismas condiciones que el acordado para los docentes y los trabajadores comprendidos en la Ley 10.430 de la administración pública provincial.

"Al igual que con los trabajadores docentes y con los estatales, las fuerzas de seguridad de la Provincia recibirán un incremento salarial del 7% que se hará efectivo en dos tramos: un 5% en julio y un 2% en agosto. También hemos contemplado un incremento de las asignaciones familiares en un 30%", afirmó López.

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El aumento se calculará sobre los salarios percibidos en junio, replicando el criterio utilizado en las restantes negociaciones paritarias cerradas por la administración de Axel Kicillof.

Durante el anuncio, el ministro de Economía sostuvo que la Provincia enfrenta un escenario económico complejo debido a la caída de la recaudación y de la actividad. "Como todo el país, estamos en un momento muy difícil: las vías de recaudación caen, la actividad se derrumba, el consumo disminuye y el endeudamiento de las familias está en niveles récord", señaló.

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En ese marco, agregó que "es doblemente meritorio el esfuerzo que hace la Provincia para fortalecer la gestión y, a la vez, sostener el poder adquisitivo de todos los trabajadores y trabajadoras bonaerenses".