El Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó la “Guía para una Comunicación Inclusiva y Accesible en Medios”, un material que reúne herramientas y recomendaciones destinadas a periodistas, comunicadores y equipos de prensa para incorporar criterios de accesibilidad e inclusión en sus contenidos.

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La guía fue elaborada de manera articulada por los ministerios de Comunicación Pública y de Desarrollo de la Comunidad, con la participación de organizaciones de y para personas con discapacidad y la colaboración de la Subsecretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Gobierno.

El material está organizado en siete capítulos y aborda distintos aspectos vinculados con la comunicación accesible. Entre ellos se encuentran las nociones básicas de accesibilidad, el uso responsable del lenguaje, el diseño visual y audiovisual, la accesibilidad web y las redes sociales.

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También incorpora herramientas relacionadas con pictogramas y lectura fácil, además de un apartado sobre el marco normativo vigente. La propuesta busca ofrecer recursos que puedan ser utilizados tanto en medios de comunicación como en redacciones y equipos de prensa institucionales.

Uno de los ejes del proceso de elaboración fue la participación de organizaciones vinculadas con personas con discapacidad. Durante la presentación, representantes de Familias TEA Pilar, Colectiva Nuestros Derechos en Foco y la Asociación Civil Lengua Franca compartieron sus experiencias en el trabajo colectivo que dio origen al material.

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La jornada también contó con la participación de periodistas, comunicadoras, comunicadores y equipos de prensa institucionales de distintos puntos de la Provincia.

Durante el encuentro se presentó la estructura de la guía y se explicaron algunas de sus aplicaciones prácticas para el trabajo cotidiano en medios y áreas de comunicación.

El rol de los medios

La periodista especializada en discapacidad, género y derechos humanos Verónica González Bonet fue una de las expositoras de la jornada y presentó las conclusiones del material. Durante su intervención, destacó el papel de los medios en la construcción de una comunicación responsable y en la necesidad de evitar estereotipos vinculados con las personas con discapacidad.

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La guía se encuentra disponible para su descarga gratuita y está dirigida a quienes producen contenidos periodísticos, institucionales y para redes sociales, con el objetivo de incorporar criterios de accesibilidad desde el proceso de elaboración de las piezas comunicacionales.

Dónde consultar la guía

La “Guía para una Comunicación Inclusiva y Accesible en Medios” está disponible para su consulta y descarga gratuita en el sitio oficial de la Provincia de Buenos Aires.

Consultar y descargar la Guía para una Comunicación Inclusiva y Accesible en Medios.

El material está destinado a periodistas, comunicadores, equipos de prensa y otras personas vinculadas con la producción de contenidos, y ofrece herramientas para incorporar criterios de accesibilidad e inclusión en piezas gráficas, audiovisuales, sitios web y redes sociales.