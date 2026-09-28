El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires presentó una nueva Guía para una Comunicación Inclusiva y Accesible en Medios, destinada a brindar herramientas para periodistas, comunicadores y equipos de prensa de todo el territorio bonaerense.

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El material fue desarrollado de manera conjunta por los ministerios de Comunicación Pública y Desarrollo de la Comunidad, con la participación de organizaciones de y para personas con discapacidad y la colaboración de la Subsecretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Gobierno.

La guía está organizada en siete capítulos y reúne recomendaciones sobre distintos aspectos de la comunicación: nociones básicas de accesibilidad, uso responsable del lenguaje, diseño visual y audiovisual, accesibilidad web, redes sociales, pictogramas y lectura fácil. También incorpora el marco normativo vigente.

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Uno de los ejes del trabajo fue la participación de organizaciones vinculadas a la discapacidad. Durante la presentación, representantes de Familias TEA Pilar, Colectiva Nuestros Derechos en Foco y la Asociación Civil Lengua Franca compartieron sus experiencias y aportes durante el proceso de elaboración.

La presentación reunió a periodistas, comunicadoras, comunicadores y equipos de prensa institucionales de distintos puntos de la Provincia. Durante la jornada se explicó la estructura del documento y se abordaron sus posibles aplicaciones en redacciones y áreas de comunicación.

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También participó la periodista especializada en discapacidad, género y derechos humanos Verónica González Bonet, quien presentó las conclusiones del material y destacó el papel de los medios en la construcción de una comunicación responsable y sin estereotipos.

La Guía para una Comunicación Inclusiva y Accesible en Medios se encuentra disponible para su descarga gratuita y busca funcionar como una herramienta de consulta para incorporar criterios de accesibilidad a la producción cotidiana de contenidos.

El material completo: