La Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia (CIC) y el Ministerio de Salud bonaerense comunicaron la creación de la figura de Investigador Asociado en Salud. El anuncio fue realizado por el titular de la CIC, Roberto Salvarezza, y el Ministro de Salud, Nicolás Kreplak, durante un encuentro con médicos residentes del Hospital de Niños Sor María Ludovica y del Hospital San Roque de Gonnet.

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El proyecto está destinado a profesionales de planta del sistema de salud provincial (comprendidos en el artículo 3 de la Ley 10.471 y profesionales de la Ley 10.430) que desarrollen actividades de investigación en el ámbito sanitario bonaerense.

Según Kreplak esta nueva figura de Investigador Asociado en Salud “va a permitir tener más investigación situada en los problemas de la salud de la Provincia”. Asimismo, el Ministro de Axel Kicillof resaltó que se trata de “un avance muy importante”, y remarcó que “en un contexto donde el Estado nacional abandona la soberanía en materia científica y sanitaria, la Provincia sigue avanzando en construir no sólo el derecho a la salud, sino en qué hacemos para que la salud sea mejor”.

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