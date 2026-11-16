La Provincia realizó más de 620 mil testeos de alcoholemia y redujo la positividad del 5% al 1,2%
En el marco del Día Mundial sin Alcohol, el Ministerio de Transporte bonaerense que conduce Martín Marinucci, destacó los resultados de las políticas de prevención y seguridad vial. Desde el inicio de la gestión se realizaron más de 5.000 operativos y se fortaleció el trabajo conjunto con 120 municipios.
La cartera de Transporte de la Provincia dio a conocer los resultados de los operativos realizados entre el inicio de la gestión, en 2025, y el 31 de octubre de 2026. Durante ese período, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial llevó adelante 5.075 operativos de fiscalización, realizó 622.834 testeos de alcoholemia y detectó 7.745 casos positivos.
Uno de los indicadores más relevantes es la disminución de la positividad en los controles, que pasó de niveles cercanos al 5% a ubicarse en torno al 1,2%, de acuerdo a los registros oficiales.
“Alcohol Cero no es solamente una ley, es una política pública que vino a cambiar una cultura vial en la provincia de Buenos Aires”, sostuvo Marinucci.
En esa línea, el Ministro remarcó la importancia de sostener la presencia del Estado en las rutas y caminos bonaerenses.
“Cada conductor que detectamos alcoholizado es un riesgo que logramos retirar de nuestras rutas. Detrás de cada control hay una decisión política: cuidar la vida de las y los bonaerenses. Para eso me convocó el gobernador Axel Kicillof y con ese objetivo trabajamos todos los días”, añadió.
Como parte de esta política integral, el Ministerio también fortaleció el trabajo articulado con los gobiernos locales mediante la entrega de alcoholímetros a 120 municipios bonaerenses, ampliando la capacidad de prevención y fiscalización en todo el territorio provincial.
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