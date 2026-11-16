La cartera de Transporte de la Provincia dio a conocer los resultados de los operativos realizados entre el inicio de la gestión, en 2025, y el 31 de octubre de 2026. Durante ese período, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial llevó adelante 5.075 operativos de fiscalización, realizó 622.834 testeos de alcoholemia y detectó 7.745 casos positivos.

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Uno de los indicadores más relevantes es la disminución de la positividad en los controles, que pasó de niveles cercanos al 5% a ubicarse en torno al 1,2%, de acuerdo a los registros oficiales.

“Alcohol Cero no es solamente una ley, es una política pública que vino a cambiar una cultura vial en la provincia de Buenos Aires”, sostuvo Marinucci.

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En esa línea, el Ministro remarcó la importancia de sostener la presencia del Estado en las rutas y caminos bonaerenses.

“Cada conductor que detectamos alcoholizado es un riesgo que logramos retirar de nuestras rutas. Detrás de cada control hay una decisión política: cuidar la vida de las y los bonaerenses. Para eso me convocó el gobernador Axel Kicillof y con ese objetivo trabajamos todos los días”, añadió.

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Como parte de esta política integral, el Ministerio también fortaleció el trabajo articulado con los gobiernos locales mediante la entrega de alcoholímetros a 120 municipios bonaerenses, ampliando la capacidad de prevención y fiscalización en todo el territorio provincial.