En la antesala del fin de semana largo de Carnaval, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes junto a la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout, el acto de entrega de los premios anuales a Proyectos de Desarrollo Artístico y Cultural de murgas, comparsas y agrupaciones carnavaleras bonaerenses.

La actividad se realizó en el marco del programa Carnaval es Cultura, una política pública que busca reconocer y fortalecer el trabajo de las expresiones populares que forman parte de la identidad de la provincia.

Durante el acto, Kicillof destacó el valor histórico y social del carnaval:

“El carnaval no es solo entretenimiento, es un espacio histórico de encuentro y resistencia que durante mucho tiempo fue perseguido y olvidado. Hoy estamos reconociendo a las murgas que mantienen viva la identidad bonaerense y generan alegría en un momento donde nuestro pueblo realmente lo necesita”.

Inversión y alcance provincial

En esta cuarta edición, se entregaron premios a representantes de 122 agrupaciones, alcanzando a más de 12 mil bonaerenses de 35 municipios, con una inversión total de $76 millones. Desde el inicio del programa, ya fueron reconocidos más de 500 proyectos que integran el Registro Provincial de Murgas, Comparsas y Agrupaciones Carnavaleras.

“El carnaval se vive en los clubes de barrio, lejos de las lógicas del mercado. Ahí es donde el Estado bonaerense está presente para acompañar y potenciar la organización comunitaria”, sostuvo el Gobernador.

Por su parte, Saintout remarcó el carácter cultural del carnaval:

“Cuando se creó el Instituto Cultural, este fue uno de los primeros programas que impulsamos, porque en la Provincia de Buenos Aires tenemos una convicción clara: el Carnaval es cultura”.

Y agregó:

“No es una consigna vacía, es una definición política que habla de nuestra identidad, de quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes queremos ser como pueblo”.

Reconocimiento a la Alegría Popular

En el acto también se otorgó el reconocimiento a la “Alegría Popular”, una distinción que premia a referentes del carnaval desde una perspectiva de derechos humanos. En esta edición, fue reconocida la murga Pateando Tristezas, del municipio de Merlo, por su trayectoria y compromiso comunitario.

Participaron además el subsecretario de Derechos Humanos, Matías Moreno, autoridades del Instituto Cultural y los intendentes de Chascomús, Navarro, Brandsen y Azul, entre otros representantes municipales.