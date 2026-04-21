La Provincia vuelve a estar presente con su stand en la Feria Internacional del Libro
La parcela bonaerense contendrá la oferta de más de 100 editoriales provinciales y una programación especial por los 50 años del último golpe militar. Además, habrá más de 200 actividades entre charlas, debates, talleres y presentaciones con autores y editores.
La Gobernación, a través del Instituto Cultural, participará una vez más de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que este año celebra su 50º edición y se desarrollará desde el 23 de abril al 11 de mayo en el predio de Av. Santa Fe y Sarmiento, CABA.
El Stand 602 del Pabellón Azul será el epicentro de la cultura bonaerense, con la oferta de más de 700 títulos de 100 editoriales independientes, las novedades de Ediciones Bonaerenses y la presencia de editoriales municipales, además de una nutrida agenda de presentaciones, talleres y homenajes, se informó oficialmente.
También estarán presentes más de 50 editoriales universitarias de todo el país con más de 100 títulos, la colección Identidades Bonaerenses de la Dirección General de Ciencia y Educación y la producción de la editorial MeVeJu del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
“A través de la lectura creamos, pensamos, imaginamos y sentimos. No se puede leer solos: lo hacemos con otros y otras para construir un mundo y una sociedad más justa. En esta nueva edición, el stand de nuestra Provincia será un espacio de encuentro, donde la palabra y la lectura son herramientas claves para la construcción de la memoria colectiva en tiempos donde nos quieren imponer el olvido y el silencio”, dijo la titular del Instituto Cultural, Florencia Saintout.
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