El diputado nacional de La Libertad Avanza Alberto Benegas Lynch cuestionó los pedidos de ayuda para las familias endeudadas morosas y usó como ejemplo a quienes, según afirmó, compraron un televisor para el Mundial y después no quisieron pagarlo.

Ads

El legislador oficialista argumentó que el debate coloca bajo una misma categoría a quienes tomaron créditos para sostener sus gastos cotidianos y a quienes se endeudaron por consumo o apuestas.

Benegas Lynch reclamó que se analice la situación particular de cada deudor antes de discutir una eventual intervención estatal.

Ads

"No vas caso por caso. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu caso? Cada uno tomó a nivel particular las deudas, pero se agarra todo y ahí entran las motos, los electrodomésticos, el tipo que compró la televisión para el Mundial y ahora como Argentina no salió campeón, entonces no quiere pagar la deuda", afirmó en declaraciones a Radio Nacional.

El diputado cuestionó así un eventual auxilio colectivo que no distinga el origen de las deudas ni la situación económica de cada persona.

Ads

Durante la entrevista, Benegas Lynch hizo hincapié en la idea de que el reclamo por los deudores implica, en los hechos, un pedido de rescate para las entidades financieras: “Quieren el bailout [rescate] de los bancos, básicamente”.

"Son tipos que vienen con el discurso siempre contra el sistema financiero usurero y todo, y ahora están defendiendo eso porque quieren el rescate de los bancos", agregó.

Hoy en Diputados, la oposición si bien no logró introducir en el temario el endeudamiento de las familias, reunió 133 votos afirmativos que podrían llevar a que convoquen a una sesión especial con dicho tema en agenda.

Ads