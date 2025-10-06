La Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Luján detuvo este sábado a dos hombres acusados de matar a una comerciante de 55 años durante un intento de robo en un supermercado de Marcos Paz.

El hecho ocurrió el viernes por la tarde y la víctima fue identificada como Noemí Toloza. Según la investigación, dos delincuentes armados irrumpieron en el local ubicado en la esquina de Vélez Sarsfield y Esmeralda, con intenciones de robo.

Al ser reconocidos por Tolosa, los asaltantes decidieron abortar el ataque, durante la huida, uno de ellos disparó, impactando a la mujer en el pecho. Luego, Tolosa fue trasladada de urgencia al hospital local, pero murió minutos después a raíz de la gravedad de la herida.

Durante la jornada de este sábado, vecinos y allegados se concentraron frente al mini supermercado para exigir justicia. El dolor de la familia fue uno de los momentos más impactantes de la manifestación. Gustavo Orquín, marido de la víctima, acompañado de su hijo, aseguró estar en estado de shock y reclamó justicia: “No puedo entender por qué nos está pasando esto”, expresó visiblemente conmovido.

Fuente: diariolaprimera.com.ar

Tras una serie de tareas de campo y análisis de información, los investigadores lograron identificar a los presuntos autores, de 36 y 38 años quienes tienen antecedentes por delitos contra la propiedad.

El primero fue aprehendido en la intersección de Suipacha y Vélez Sarsfield, en Marcos Paz, luego de un operativo cerrojo y su cómplice fue capturado horas más tarde en una vivienda de Villa Tesei, partido de Hurlingham, donde se había refugiado tras el crimen.

Ambos quedaron a disposición de la UFI N°3 de Mercedes, a cargo del fiscal Juan Repetto, quien los indagará en las próximas horas por el delito de homicidio agravado criminis causa.

Finalmente, fuentes policiales confirmaron que la DDI Luján continúa con las diligencias para recolectar material balístico y pericial que permita vincular a los sospechosos con el arma utilizada en el ataque.