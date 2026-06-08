En el marco del Día del Periodista, que se celebra cada 7 de junio, el conductor de AM 1280 LU11, Miguel Gauna, compartió su mirada sobre el oficio, el presente de la radio en el interior y los cambios en la comunicación en tiempos de nuevas tecnologías y plataformas digitales.

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Con casi cuatro décadas de trayectoria, Gauna es una de las voces más reconocidas de Trenque Lauquen, al frente del programa “Zapping”, un clásico de las mañanas de la emisora.

Desde su experiencia en la radio del interior, destacó la responsabilidad de informar a una audiencia diversa y sostuvo su defensa de la radio tradicional, en especial de la AM sin cámaras, frente al crecimiento del streaming y las nuevas plataformas.

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Durante una entrevista con FM Tiempo 91.5, recordó sus inicios como repartidor de diarios y su ingreso casi casual a LU11, donde comenzó como operador técnico y fue formándose en la práctica diaria.

También remarcó las dificultades que atraviesan los medios del interior para sostener la producción informativa en el día a día.

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“En el interior todo cuesta mucho más. No es fácil sostener un medio ni generar contenidos todos los días. Hay que rebuscársela constantemente”, señaló.

En relación al avance tecnológico, reconoció los cambios en la forma de comunicar, aunque reafirmó su vínculo con la radio de aire.

“La radio que no se ve sigue teniendo una magia especial”, expresó.

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Gauna también hizo hincapié en la particularidad del periodismo en ciudades pequeñas, donde periodistas, fuentes y audiencia conviven cotidianamente, lo que exige mayor responsabilidad.

“Acá nos conocemos todos, por eso hay que manejarse con responsabilidad y transparencia”, afirmó.

Además, defendió el rol social de los medios locales como espacios de participación abierta.

“Nadie tiene la puerta cerrada en la radio. Todos tienen derecho a expresarse y defenderse”, sostuvo.

Por último, destacó el esfuerzo colectivo para sostener la histórica emisora LU11 en momentos difíciles, cuando pasó a manos de trabajadores que evitaron su cierre.

“Lo que más quisimos rescatar fue que LU11 no cerrara. Es parte de la historia de Trenque Lauquen”, recordó.

Finalmente, valoró el acompañamiento de la audiencia y del comercio local como pilares fundamentales para la continuidad de la radio.

“Le debemos muchísimo al comercio local y a la gente que sigue escuchando radio. Que todavía haya familias enteras prendidas a una AM nos llena de orgullo”, concluyó.