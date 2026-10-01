La Autovía Provincial 6 comenzó a cobrar peajes con un nuevo sistema electrónico que funciona bajo la modalidad Free Flow, es decir, sin cabinas ni barreras.

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La implementación está a cargo de Aubasa y representa un cambio para quienes utilizan este corredor bonaerense, que hasta ahora no contaba con estaciones de peaje. La concesión para incorporar el cobro había sido aprobada en 2016, aunque nunca había llegado a implementarse.

Dónde están los peajes

En esta primera etapa funcionan dos estaciones de peaje:

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San Vicente: ubicada en el kilómetro 51.

General Las Heras: ubicada en el kilómetro 105.

A estas dos estaciones se sumará próximamente una tercera, que estará localizada en Cardales.

En cada punto habrá una tarifa para los horarios considerados pico y otra para el resto del día.

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Cuánto cuesta el peaje

Para los vehículos de dos ejes, la tarifa establecida es de:

$1.838 durante el horario no pico.

$2.298 durante la hora pico.

Además, los vecinos que acrediten domicilio en San Vicente, General Las Heras o Cardales tendrán una bonificación del 30%.

Según lo informado, la tarifa tendrá actualizaciones trimestrales.

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Cómo funciona el sistema Free Flow

El nuevo mecanismo no requiere detenerse para pagar. El sistema utiliza distintas tecnologías para identificar el vehículo, leer su patente y detectar el dispositivo TelePASE.

A partir de esa información, se determina automáticamente la categoría correspondiente y se realiza el cobro electrónico asociado al paso por la estación.

Por este motivo, para circular por la Ruta 6 y evitar inconvenientes vinculados con el pago, será necesario contar con TelePASE.

La implementación del sistema busca agilizar el tránsito al eliminar las barreras y las cabinas tradicionales, permitiendo que los vehículos continúen su recorrido sin detenerse.

Una nueva modalidad para la Ruta 6

El comienzo del cobro modifica las condiciones de circulación en uno de los corredores que conecta distintos sectores del interior y el área metropolitana bonaerense.

Con las dos estaciones ya operativas y la futura incorporación de Cardales, el esquema quedará conformado por tres puntos de cobro a lo largo de la Autovía Provincial 6.

La puesta en marcha también inaugura una nueva etapa para una concesión que había sido aprobada hace una década y que, hasta ahora, no había concretado el sistema de peajes previsto.