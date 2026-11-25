La producción olivícola del sudoeste de la provincia de Buenos Aires continúa expandiéndose y gana protagonismo como una alternativa para impulsar el turismo y las economías regionales. La denominada Ruta del Olivo ya cuenta con 18 establecimientos adheridos, siete más desde su puesta en marcha en diciembre de 2025.

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El crecimiento del sector fue destacado por el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, durante una visita a Bahía Blanca, donde participó de encuentros con productores y de distintas actividades vinculadas con la investigación y el desarrollo agropecuario.

En el marco de la Feria de la Producción, el Trabajo, el Comercio y los Servicios del Sur Argentino (FISA), el funcionario se reunió con integrantes del circuito y resaltó la incorporación de nuevos emprendimientos, además de la ampliación de superficies destinadas al cultivo.

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«Estamos viendo un crecimiento del sector, con productores que amplían sus superficies y otros que se incorporan a la actividad», señaló Rodríguez. También destacó que algunos emprendimientos comenzaron a evaluar la posibilidad de cultivar olivos a partir de las oportunidades que ofrece esta iniciativa.

Un circuito que combina producción y turismo

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La propuesta busca integrar establecimientos de distintas dimensiones, desde fincas de mayor escala hasta emprendimientos artesanales y boutique, para ofrecer experiencias vinculadas con la producción, la gastronomía y el turismo rural.

El ministro consideró que la diversidad de productores permite enriquecer el recorrido y generar nuevas oportunidades comerciales para la región.

También puso en valor las características naturales del sudoeste bonaerense, donde las condiciones climáticas, los suelos y la disponibilidad de agua pueden favorecer el desarrollo de cultivos con cualidades particulares.

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La iniciativa forma parte del Plan de Desarrollo del Sudoeste Bonaerense, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Agrario provincial.

Buscan una Indicación Geográfica para el aceite de oliva

Uno de los principales desafíos del sector es avanzar hacia una Indicación Geográfica para el aceite de oliva del sudoeste bonaerense, un reconocimiento que permitiría identificar y diferenciar la producción por sus características territoriales.

Para alcanzar ese objetivo será necesario reunir antecedentes históricos y productivos, demostrar las particularidades del cultivo y consolidar una identidad común entre los establecimientos.

En ese sentido, el Ministerio desarrolla capacitaciones y talleres para mejorar las prácticas agronómicas y fortalecer los conocimientos técnicos de los productores.

Entre las necesidades pendientes también aparecen la creación de viveros con variedades adaptadas a las condiciones locales, el crecimiento de la capacidad industrial y el mantenimiento de estándares de calidad durante todo el proceso.

Rodríguez remarcó que el desarrollo turístico debe acompañar ese crecimiento y ofrecer experiencias acordes con las expectativas de quienes visitan las fincas.

Olivicultura, investigación y salud en Bahía Blanca

La agenda del ministro incluyó además la apertura de las II Jornadas de Olivicultura y Salud 2026, realizadas en la Universidad Nacional del Sur bajo el lema «Cultivar para sanar».

El encuentro reunió a investigadores, profesionales sanitarios, productores y especialistas para analizar los vínculos entre la actividad olivícola, la alimentación y la salud humana.

Participaron también el rector de la UNS, Daniel Alberto Vega; el decano del Departamento de Ciencias de la Salud, Pablo Badr; y el presidente de Coopaca y referente de Olivos del Napostá, Víctor Serafini.

Durante la actividad, Rodríguez destacó la necesidad de vincular el conocimiento científico con las demandas del sector productivo y las políticas públicas.

Las jornadas incluyeron exposiciones académicas, talleres, degustaciones y caracterización de aceite de oliva virgen extra, presentación de investigaciones y espacios de intercambio. El 25 de noviembre continuarán con visitas a establecimientos olivícolas de la región.

Vinos, harinas de almendra y nuevos emprendimientos

La recorrida oficial también contempló un encuentro con representantes de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca, donde se abordaron acciones para promover las producciones regionales.

Además, se presentaron vinos bonaerenses elaborados con uvas de los viñedos de CORFO, otra actividad que busca ganar espacio dentro de la matriz productiva del sudoeste provincial.

Por último, el ministro visitó PALAN, un emprendimiento dedicado a fabricar harinas de almendra y panificados keto, seleccionado en la segunda convocatoria del proyecto Agregado de Valor del Sudoeste Bonaerense.

De esta manera, la Provincia busca fortalecer distintas cadenas productivas y promover alternativas que permitan generar valor agregado, diversificar la economía y potenciar el atractivo turístico de la región.