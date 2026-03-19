A poco más de 120 kilómetros de la Buenos Aires, la ciudad de Suipacha se consolida como uno de los destinos gastronómicos más atractivos de la provincia. Con su identidad ligada a la producción láctea, este rincón bonaerense invita a vivir una experiencia única a través de la Ruta del Queso en Suipacha.

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Con más de 10.000 habitantes y una herencia de inmigrantes vascos, Suipacha mantiene viva una cultura productiva que se transmite de generación en generación. En ese contexto, la Ruta del Queso, creada en 2008, abrió las puertas de los establecimientos al turismo, permitiendo a los visitantes conocer de cerca el proceso de elaboración y disfrutar de productos regionales en su lugar de origen.

No hay un orden preestablecido para recorrer los establecimientos que forman parte de la experiencia, sino que cada turista decide el orden que quiere visitarlos.

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Ruta del Queso

La propuesta incluye distintos establecimientos que ofrecen visitas guiadas con reserva previa, cada uno con su impronta y especialidad.

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Uno de los puntos destacados es Quesos Fermier, que abre sus puertas sábados, domingos y feriados con dos turnos: a las 10.00 y a las 12:30.

Sábados y feriados: la visita incluye una charla informativa dentro de la fábrica con el proceso productivo a la vista, recorrido exterior por las instalaciones y el tambo, y una degustación en la Reserva Fermier con picada de quesos y vino.

Domingos: se realiza una charla explicativa y recorrido exterior, pero el proceso se muestra a través de un video. También finaliza con degustación.

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Otra parada clave es Cabañas Piedras Blancas, que también recibe visitantes los fines de semana y feriados. La experiencia incluye:

• Proyección de un video institucional sobre la historia del establecimiento.

• Charla sobre las variedades de quesos (de cabra, vaca y oveja).

• Degustación guiada con quesos y bebida.

• Observación de la sala de elaboración desde un espacio vidriado.

• Visita al tambo de cabras, uno de los atractivos más valorados por el público.

El circuito continúa en Quesos de Suipacha, un espacio ideal para probar y adquirir productos regionales. Cada queso refleja la tradición y el trabajo artesanal de la zona.

Por su parte, Il Mirtilo suma una propuesta diferente que complementa la ruta. Sus visitas guiadas (los sábados, domingos y feriados a las 11.00, 14.00 y 16.00) incluyen:

• Recorrido por cultivos de arándanos, zarzamoras e higos.

• Posibilidad de cosecha en temporada (especialmente entre octubre y diciembre).

• Degustación de dulces y jugos artesanales.

• Un paseo relajado por el campo, ideal para conectarse con la naturaleza.

• Además, el establecimiento organiza eventos especiales mensuales que combinan gastronomía y vida rural.