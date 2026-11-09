La Cámara de Senadores bonaerense convirtió en ley el proyecto que establece que la Ruta Provincial N° 76 llevará el nombre de Ricardo Horacio Iorio, en homenaje al músico y compositor considerado una de las figuras más representativas del metal argentino.

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La propuesta había sido presentada en la Cámara de Diputados por Facundo Tignanelli, jefe del bloque de Fuerza Patria, y consiguió la aprobación definitiva durante la quinta sesión ordinaria del Senado.

La normativa también habilita a la autoridad de aplicación a colocar carteles identificatorios en los accesos y cruces estratégicos de la traza, que se extiende por más de 300 kilómetros entre Olavarría y el límite con La Pampa.

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En su recorrido, la ruta atraviesa localidades y distritos del sudoeste bonaerense, entre ellos General La Madrid, Coronel Suárez, Tornquist y Puan, una región con la que Iorio mantuvo una estrecha conexión cultural y artística.

Tras la sanción, Tignanelli celebró la aprobación de la iniciativa y explicó que el propósito fue rendir un reconocimiento póstumo al músico por su contribución a la cultura argentina.

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"Nuestro objetivo era rendir un homenaje y reconocimiento post mórtem al músico y compositor por su aporte a la cultura musical argentina", expresó el legislador.

Además, destacó la influencia de sus canciones en distintas generaciones y el contenido de sus composiciones, en las que abordó cuestiones políticas, sociales y culturales.

La relación de Iorio con el sudoeste bonaerense también quedó reflejada en su obra musical. Una de sus canciones, incluida en el álbum Ultimando, publicado en 2003, se convirtió en una referencia de identidad, resistencia y memoria para la región.

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Con esta decisión legislativa, la Provincia busca mantener vigente la figura de Ricardo Iorio a través de una ruta que atraviesa territorios estrechamente vinculados con su historia y su legado artístico.