La sanisidrense Wanda Nara ganó dos Martín Fierro y habló de su salud: "Tengo leucemia y elegí tratarme en Argentina"
La conductora nacida en Boulogne fue una de las grandes protagonistas de la noche: ganó con MasterChef Celebrity en la categoría Reality y además se llevó el premio a Mejor Conductora. En su discurso, dejó una fuerte reflexión sobre su enfermedad y su decisión de atenderse en el país.
La sanisidrense Wanda Nara fue una de las grandes protagonistas de la 54° entrega de los Premios Martín Fierro. La conductora de MasterChef Celebrity se quedó con dos de las estatuillas más importantes de la noche y emocionó al público con un discurso cargado de agradecimientos y referencias a su salud.
El reality culinario emitido por Telefe ganó en la categoría “Reality”, imponiéndose frente a Gran Hermano 2025 y Cuestión de Peso. El programa, producido junto a Boxfish, volvió a liderar el prime time argentino y tuvo como figura central a Wanda Nara al frente de la conducción.
“Gracias por dejarme ser la capitana de este gran programa. Creo que es uno de los programas más sacrificados para hacer, pero es hermoso. Me encanta llegar a la casa de todos los argentinos con un programa para toda la familia”, expresó la conductora al subir al escenario junto al equipo del ciclo.
La edición 2025/26 de MasterChef Celebrity fue la cuarta adaptación argentina del exitoso formato británico y volvió a reunir al histórico jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. El ganador de la temporada fue Ian Lucas, luego de más de 100 programas emitidos.
Pero además, Wanda volvió a subir al escenario minutos más tarde para recibir el Martín Fierro a “Mejor Conductora”, una de las ternas más competitivas de la ceremonia, donde compartía nominación con Moria Casán, Verónica Lozano y Georgina Barbarossa.
“Qué sorpresa, me quedé helada. Es una terna increíble, admiro a todas las nominadas”, dijo al comenzar su discurso.
Luego dejó una de las frases más comentadas de la noche: “Soy una mujer con leucemia y elegí tratarme en Argentina. Amo mi país y quiero que mis hijos crezcan acá”.
Nacida el 10 de diciembre de 1986 en Boulogne Sur Mer, partido de San Isidro, Wanda Nara volvió a convertirse en tendencia y fue una de las figuras más destacadas de la ceremonia organizada por APTRA.
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