La sanisidrense Wanda Nara fue una de las grandes protagonistas de la 54° entrega de los Premios Martín Fierro. La conductora de MasterChef Celebrity se quedó con dos de las estatuillas más importantes de la noche y emocionó al público con un discurso cargado de agradecimientos y referencias a su salud.

Ads

El reality culinario emitido por Telefe ganó en la categoría “Reality”, imponiéndose frente a Gran Hermano 2025 y Cuestión de Peso. El programa, producido junto a Boxfish, volvió a liderar el prime time argentino y tuvo como figura central a Wanda Nara al frente de la conducción.

"Soy una mujer que tiene leucemia y elegí médicos de este país"



Tras ganar el Martín Fierro a la Mejor Conducción, Wanda Nara destacó que Argentina "tiene a los mejores profesionales" y señaló: "Hay una mirada dura para las mujeres que trabajan. Hagan lo que las hace felices". pic.twitter.com/NCzk79J4ay — Corta (@somoscorta) May 19, 2026

“Gracias por dejarme ser la capitana de este gran programa. Creo que es uno de los programas más sacrificados para hacer, pero es hermoso. Me encanta llegar a la casa de todos los argentinos con un programa para toda la familia”, expresó la conductora al subir al escenario junto al equipo del ciclo.

Ads

La edición 2025/26 de MasterChef Celebrity fue la cuarta adaptación argentina del exitoso formato británico y volvió a reunir al histórico jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. El ganador de la temporada fue Ian Lucas, luego de más de 100 programas emitidos.

⭐Wanda Nara y Francesca e Isabella Icardi, esta noche en los Martin Fierro 2026. pic.twitter.com/eKZZCz6329 — Paparazzi (@PaparazziRevis) May 19, 2026

Pero además, Wanda volvió a subir al escenario minutos más tarde para recibir el Martín Fierro a “Mejor Conductora”, una de las ternas más competitivas de la ceremonia, donde compartía nominación con Moria Casán, Verónica Lozano y Georgina Barbarossa.

Ads

“Qué sorpresa, me quedé helada. Es una terna increíble, admiro a todas las nominadas”, dijo al comenzar su discurso.

Puede interesarte

Luego dejó una de las frases más comentadas de la noche: “Soy una mujer con leucemia y elegí tratarme en Argentina. Amo mi país y quiero que mis hijos crezcan acá”.

Nacida el 10 de diciembre de 1986 en Boulogne Sur Mer, partido de San Isidro, Wanda Nara volvió a convertirse en tendencia y fue una de las figuras más destacadas de la ceremonia organizada por APTRA.