El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, retomará esta semana su agenda pública con actividades vinculadas a vivienda, educación, seguridad y desarrollo productivo en distintos puntos de la provincia.

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Así lo informó este lunes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno bonaerense.

La agenda comenzará este martes con una reunión en la embajada de la Unión Europea junto a embajadores de los países que integran el bloque, donde se analizará el contexto internacional y las perspectivas para la Argentina.

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El miércoles, Kicillof viajará al sudoeste bonaerense. En Bahía Blanca encabezará la entrega de 44 viviendas construidas con fondos provinciales y ejecutadas por la Cooperativa 15 de Diciembre. Según informó el Gobierno, la inversión total del proyecto supera los 4.013 millones de pesos y se suma a otras 101 viviendas ya entregadas en el mismo desarrollo habitacional.

En esa ciudad también hará entrega de 17 patrulleros destinados a reforzar la seguridad local.

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Más tarde, en Coronel Rosales, recorrerá la Base Nº30 de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), donde prestan servicio 70 efectivos policiales. Además, visitará las obras de puesta en valor del nuevo edificio administrativo de la Cooperativa Eléctrica de Punta Alta, que este año se acerca a su centenario, y encabezará la entrega de 242 escrituras en el marco del programa "Mi Escritura, Mi Casa".

La actividad continuará el jueves con la participación del mandatario provincial en el Encuentro Federal por el Día Internacional de las PyMEs, organizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa en Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires.

Bajo el lema "Innovación, competitividad y capacitación para un crecimiento estratégico", el encuentro reunirá a representantes del sector empresario, especialistas, organismos internacionales y universidades para debatir sobre los desafíos productivos del país.

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Ese mismo día, Kicillof se trasladará a General Rodríguez para inaugurar dos nuevos edificios escolares. Se trata de la Escuela Secundaria Nº14 del barrio La Campanilla, una obra de 12 aulas que demandó una inversión de 465 millones de pesos, y de la Escuela Secundaria Nº6, con seis aulas y una inversión superior a los 629 millones de pesos.

Finalmente, el Gobernador entregará equipamiento adquirido por el municipio a través de Provincia Leasing. Entre los bienes financiados se encuentran dos camiones recolectores compactadores, un camión de transporte y dos minibuses Mercedes Benz, por un monto total de 756 millones de pesos.