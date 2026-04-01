La violencia en las escuelas de la provincia de Buenos Aires alcanzó niveles alarmantes esta semana, con múltiples episodios que encendieron las alarmas de familias, docentes y autoridades. Desde agresiones físicas extremas hasta objetos peligrosos dentro de las aulas, los hechos reflejan un creciente problema de convivencia escolar que preocupa a toda la comunidad educativa.

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En Bahía Blanca, el lunes, el colegio El Nacional vivió una situación que fue calificada por testigos como de “violencia extrema”. Todo comenzó durante el recreo, cuando un alumno de segundo año se negó a compartir su sándwich con otro de tercero, según informó La Brújula 24. La discusión derivó en una pelea que involucró a la hermana del agresor, destrozos de mobiliario y agresiones a docentes y directivos. Una integrante del equipo escolar resultó lastimada tras ser empujada contra una puerta de vidrio. Aunque la Policía Local se presentó en el lugar, fueron los docentes y preceptores quienes lograron contener la situación. Los menores, de entre 14 y 16 años, y sus familias ya reciben acompañamiento del equipo de orientación escolar.





Mientras tanto, en Mar del Plata, los episodios de violencia también marcaron la agenda local. En la Escuela Secundaria Nº38 “Rodolfo Walsh”, un alumno de 14 años fue atacado por un compañero que le exigió ceder un banco. La agresión incluyó patadas en el rostro y dejó a la víctima con fracturas en la nariz y el maxilar, por lo que debió ser trasladado a la Clínica del Niño y la Familia. Padres y estudiantes realizaron una protesta frente a la escuela ante la ausencia de directivos, quienes se encontraban de licencia. Según relató uno de los familiares a 0223, el joven se mostró angustiado al ver las imágenes de la golpiza, que evidenciaban la violencia extrema de la situación.





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Esta misma semana, en la Escuela Municipal Nº204, otra estudiante fue atacada y arrastrada por una compañera, mientras la escena quedaba registrada en video que luego circuló en redes sociales. La familia de la víctima alertó que la joven posee una válvula cerebral, por lo que cualquier golpe podría poner en riesgo su salud. Además, en la Escuela de Educación Secundaria Nº25 “Chacra de Perdriel”, un estudiante activó gas pimienta dentro del establecimiento, afectando a más de 20 personas. El SAME debió asistir a los alumnos y la policía intervino para evaluar la situación, aunque no hubo casos graves.





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En Zárate, un video que se viralizó mostró una pelea entre dos alumnos del Colegio Hotton, donde uno de los involucrados habría llevado una navaja al establecimiento y había realizado amenazas previas contra otro estudiante. La comunidad educativa expresó su preocupación por la gravedad potencial del incidente y la necesidad de medidas preventivas.

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Estos episodios se suman a un contexto nacional de violencia escolar que encendió la alarma en todo el país. El lunes 30 de marzo, en San Cristóbal, Santa Fe, un adolescente ingresó armado con una escopeta a la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 y mató a un compañero de 13 años e hirió a ocho más durante un acto escolar.

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Este hecho recuerda algunos de los casos más trágicos en la provincia de Buenos Aires relacionados con alumnos armados. Entre ellos, el episodio recordado por “Pantriste”, ocurrido el 4 de agosto de 2000 en Rafael Calzada, cuando Javier Romero, de 19 años, asesinó a un compañero e hirió a otro; y el caso de Rafael Juniors Solich, conocido como “Juniors”, en Carmen de Patagones el 28 de septiembre de 2004, considerado la primera masacre escolar de América Latina, en la que mató a tres compañeros y baleó a otros cinco. En ambos hechos, los tiradores fueron declarados inimputables. Desde 1997, los incidentes con armas de fuego en escuelas argentinas han sido poco frecuentes, pero cada episodio vuelve a poner en foco la gravedad de la violencia en los establecimientos educativos.

Los episodios de esta semana muestran que la violencia en las aulas no es un hecho aislado. Entre peleas, agresiones con objetos y ataques con gas pimienta, las escuelas bonaerenses registraron múltiples situaciones que afectaron a estudiantes, docentes y familias, y que se suman a la conmoción por lo ocurrido en Santa Fe. La acumulación de estos hechos evidencia un contexto de creciente alarma en distintos establecimientos educativos del país.