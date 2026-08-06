La Cámara de Senadores debate este jueves uno de los proyectos más importantes de la agenda legislativa del Gobierno nacional. La Cámara alta analiza la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en medio de una movilización convocada en las inmediaciones del Congreso.

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En ese contexto, la senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Juliana Di Tullio, cuestionó el tratamiento del proyecto y aseguró que el oficialismo ni siquiera cuenta con una versión definitiva del texto que pretende someter a votación.

"Hay sesión en Senado sobre la mal llamada 'ley de inviolabilidad de la propiedad privada' y el oficialismo no tiene la última versión que van a llevar al recinto", expresó la legisladora.

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Además, sostuvo que "esta discusión tiene que volver a comisión" y lanzó una crítica al modo en que se desarrolla el debate parlamentario: "Estamos hablando de leyes, no de la lista del supermercado".

La iniciativa llega al recinto con cambios respecto de su redacción original. El oficialismo resolvió retirar el capítulo referido a la Ley de Tierras Rurales, que proponía modificaciones en el régimen de adquisición de tierras por parte de extranjeros, luego de no reunir los apoyos necesarios para aprobar ese punto.

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Con esa modificación, el debate quedó centrado en el resto del proyecto, que mantiene reformas sobre el Código Civil y Comercial, el régimen de expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego, ejes que continúan generando diferencias entre el oficialismo y la oposición.