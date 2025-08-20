La controversia por la situación de los animales que aún permanecen en el predio del ex-Aquarium llegó al Concejo Deliberante. Los bloques radical y Acción Marplatense ingresaron dos pedidos de informes separados para que la Provincia y el Municipio informen sobre el estado de la fauna y las inspecciones efectuadas en el lugar.

Esto sucede después de la denuncia pública del intendente Guillermo Montenegro y de operativos e inspecciones de organismos ambientales.

El concejal Gustavo Pujato (UCR) presentó un pedido dirigido al Ministerio de Ambiente de la provincia, a la Dirección de Flora y Fauna y “a toda otra autoridad con incumbencia en la materia”, con la solicitud de que “dispongan de manera urgente las acciones necesarias para regularizar la situación de los delfines y lobos marinos aún presentes en las instalaciones del Aquarium” y que informen sobre “el estado actual de los animales y las medidas adoptadas en relación a su traslado, rehabilitación o reinserción”.

En paralelo, la concejala Eva Ayala (Acción Marplatense) pidió al Ejecutivo municipal que detalle las inspecciones realizadas en el predio en los últimos dos años, tanto previas como posteriores al cierre definitivo del espacio (31 de marzo), y que señale si esas fiscalizaciones detectaron incumplimientos a la ordenanza 9702 y si se aplicaron medidas administrativas o sanciones. Ese segundo proyecto también quedó en comisión para solicitar la documentación correspondiente.

Días atrás, el intendente Montenegro presentó una denuncia judicial por un presunto “abandono” de delfines en el exparque acuático y la presentación motorizó inspecciones de Zoonosis municipal y la intervención de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación.

Las autoridades del ex-Aquarium respondieron públicamente asegurando que los animales que aún están en el predio “se encuentran controlados y cuidados por profesionales y especialistas”, y que no se realizan movimientos de animales sin las autorizaciones de los entes competentes. Asimismo, señalaron que el lunes previo hubo una inspección de Zoonosis municipal que pudo constatar el estado de los ejemplares.

