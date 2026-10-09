La Sociedad Rural de San Pedro en alerta por crecida del río Paraná
"Durante las últimas 48 horas, se ha registrado un incremento del caudal del río Paraná en distintos puntos de la zona norte que nuestra entidad toma como referencia y monitorea", advirtieron desde la institución agraria.
“Los niveles observados (sobre el Paraná) en las últimas horas justifican mantener una atención permanente y un seguimiento diario de la evolución del río, a fin de que cada productor pueda adoptar con anticipación las medidas que considere necesarias ante una eventual agravación de la situación”, expresaron desde la Sociedad Rural de San Pedro.
Y añadieron: “Cabe señalar que, siempre que no se presenten condiciones meteorológicas adversas que modifiquen esta evolución, los niveles registrados en la zona norte podrían reflejarse aproximadamente entre 25 y 30 días más tarde en la desembocadura del Paraná en el Río de la Plata”.
“Por ello, desde la Sociedad Rural de San Pedro consideramos fundamental anticiparse, monitorear y estar preparados, sin generar alarma, pero tampoco subestimando una evolución que merece especial atención”, continuaron.
“Nuestra entidad continuará siguiendo los puntos de referencia habituales y comunicará cualquier modificación significativa”, finalizaron.
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