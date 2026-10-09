“Los niveles observados (sobre el Paraná) en las últimas horas justifican mantener una atención permanente y un seguimiento diario de la evolución del río, a fin de que cada productor pueda adoptar con anticipación las medidas que considere necesarias ante una eventual agravación de la situación”, expresaron desde la Sociedad Rural de San Pedro.

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Y añadieron: “Cabe señalar que, siempre que no se presenten condiciones meteorológicas adversas que modifiquen esta evolución, los niveles registrados en la zona norte podrían reflejarse aproximadamente entre 25 y 30 días más tarde en la desembocadura del Paraná en el Río de la Plata”.

“Por ello, desde la Sociedad Rural de San Pedro consideramos fundamental anticiparse, monitorear y estar preparados, sin generar alarma, pero tampoco subestimando una evolución que merece especial atención”, continuaron.

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“Nuestra entidad continuará siguiendo los puntos de referencia habituales y comunicará cualquier modificación significativa”, finalizaron.



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